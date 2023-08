Calabria, altro che Tropea! "Esistono almeno cinque luoghi più belli, ma meno conosciuti (non tutti di mare)": parola di TikToker

Calabria, un TikToker mostra cinque luoghi (non tutti marittimi), poco conosciuti ma bellissimi della regione: ecco quali sono

La Calabria è una bellissima regione italiana spesso sottovalutata. Così il TikToker @ivan_gagliano4 ha pubblicato un video all'interno del quale parla delle attrazioni più belle, ma meno conosciute del posto. In primo luogo c'è Monte Sant'Elia, definito il balcone sul Mar Tirreno: è una delle gemme naturali che si trovano qui e una delle destinazioni più affascinanti per gli amanti degli sport all'aria aperta e della tranquillità. Trattasi di un luogo ideale per che fa trekking. Ci sono numerosi sentieri che attraversano la sua maestosa foresta e offrono panorami mozzafiato. Gli escursionisti possono esplorare la ricca flora e fauna della zona mentre seguono sentieri che portano a cime con viste pazzesche e laghi montani.

Altro posto elencato dal video è la Cattolica di Stilo, una piccola chiesa bizantina con all'interno affreschi risalenti al X secolo. È una delle attrazioni più iconiche e affascinanti della Calabria e porta visitatori da tutto il mondo. La basilica ha una pianta a croce greca, con una cupola centrale e quattro bracci di uguale lunghezza disposti a croce. Questa disposizione simmetrica è una caratteristica comune negli edifici bizantini e simboleggia l'equilibrio e la spiritualità. All'interno è possibile ammirare una serie di affreschi medievali, anche se in gran parte sono deteriorati. Questi rappresentano scene religiose e storie bibliche, dando un'idea della ricchezza artistica dell'epoca.

Un altro luogo enunciato dal TikToker nel suo video è il monastero ortodosso di Giovanni Theristis, si trova nel comune di Bivongi in provincia di Reggio Calabria. Questo monastero rappresenta un importante sito di rilevanza religiosa, storica e culturale che attira visitatori in cerca di una profonda esperienza spirituale e di un contatto con la storia millenaria della regione. Il monastero, inoltre, è situato su una collina, offrendo una vista panoramica mozzafiato sulla campagna circostante e sul mar Ionio. Questa posizione isolata aggiunge un tocco di spiritualità e tranquillità alla visita. Ma quali sono gli altri due posti?

Calabria, ecco i posti più belli e meno conosciuti secondo la testimonianza di un TikToker

Briatico, un piccolo gioiello incastonato nella costa degli Dei vanta alcune delle spiagge più belle della Calabria. Le sue rive di sabbia dorata e le acque cristalline sono perfette per una giornata di relax al mare. Tra i lidi più popolari c'è la Spiaggia di Briatico, che offre servizi come lettini e ombrelloni, nonché bar e ristoranti dove gustare piatti di pesce fresco. Anche il porto qui è un luogo pittoresco da esplorare. È possibile fare una passeggiata lungo il molo e ammirare le barche da pesca colorate. Dal luogo in questione partono pure escursioni in barca lungo la costa, che offrono una prospettiva unica delle scogliere e delle grotte marine della zona.

Infine, c'è l'isola di Dino, un luogo che nasconde grotte affascinanti ed un mare unico. Si tratta di un gioiello naturale nel comune di Praia a Mare. Questa splendida isola è famosa per la sua bellezza paesaggistica e offre una serie di attrazioni e attività per i visitatori. La Grotta Azzurra è uno dei punti salienti del luogo. Questa grotta marina prende il nome dallo spettacolare colore azzurro delle sue acque. È possibile esplorarla in barca e ammirare la luce del sole che penetra attraverso la sua acqua, creando una vista mozzafiato.

