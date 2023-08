Bagno pubblico, all'ingresso compare un cartello surreale: "Per cortesia, vi chiediamo di..."

Bagno pubblico, all'ingresso spunta un cartello grottesco: a renderlo tale è la ripetizione di poche e semplici parole

I cartelli in un bagno pubblico sono una parte essenziale della comunicazione visiva e delle norme di comportamento nelle strutture pubbliche e commerciali. Questi cartelli svolgono un ruolo importante nell'assicurare la pulizia, la sicurezza e la comodità nei servizi igienici accessibili al pubblico. Ne esistono di diversi tipi. Ad esempio c'è la segnaletica direzionale che indica la posizione della toilette all'interno di un edificio o di un complesso. È spesso posta in punti strategici come hall, corridoi o ingressi per aiutare le persone a trovare facilmente il luogo dove poter fare i propri bisogni più vicino.

Quasi scontati, anche se ultimamente se ne sta discorrendo tanto per eliminarli, i cartelli "Uomini" e "Donne": questi sono tra gli avvisi più comuni e distintivi all'ingresso dei bagni. Servono a indicare chi può utilizzare la toilette in base al genere. Ovviamente, sulla stessa scia, ci sono le indicazioni per i servizi igienici accessibili alle persone con disabilità. Sono riconoscibili per il simbolo di una persona in una sedia a rotelle. Spesso, tra i vari segnali che si trovano in bagno anche quelli di vietato fumare: metterli contribuisce da parte di chiunque lo faccia a mantenere l'ambiente privo di fumo e, di conseguenza, più sicuro.

Alcuni cartelli nei bagni pubblici, poi, indicano che questi sono stati puliti di recente. Questo può essere utile per rassicurare i visitatori. Esistono anche indicazioni per il lavaggio delle mani che incoraggiano le persone all'igiene prima di uscire dalla toilette. Possono includere istruzioni dettagliate su come lavare correttamente gli arti superiori. Infine, spopolano i cartelli fai-da-te che possono essere posti all'interno di un bagno pubblico per informare i visitatori delle politiche di pulizia, come "Lascia pulito" o "Pulisci dopo il passaggio". Proprio uno di questi cattura l'attenzione: ecco perché.

Bagno pubblico, il cartello che invita a lasciare pulito è surreale: ecco perché

In generale, i cartelli in un bagno pubblico svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare il rispetto delle norme, la sicurezza e la pulizia all'interno di questi spazi condivisi. Sono un esempio di come la comunicazione visiva possa contribuire a una migliore gestione e all'esperienza degli utenti in ambienti pubblici. In alcuni casi, tuttavia, da parte di chi li cura c'è una premura eccessiva che può sfociare in avvisi... bizzarri.

Quello oggi esaminato proviene dalla pagina Facebook Cartelli e Insegne VERE e divertenti. In un bagno pubblico di una città non meglio identificata, infatti, è spuntato un cartello che recita: "Per cortesia, lasciare pulito, lasciare pulito, lasciare pulito!!!". Il messaggio finisce per essere grottesco e surreale dal momento che viene ripetuto per ben tre volte, come se i destinatari non siano abbastanza intelligenti o capaci di recepirlo!

