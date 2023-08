Fiat 500 occupa il posto più assurdo del parcheggio del supermercato: la foto è virale

Una vecchia Fiat 500 è stata immortalata in uno scatto che è già diventato iconico. Sfruttando le sue dimensioni ridotte e (forse) cercando di evitare automobilisti indisciplinati, il proprietario l'ha lasciata in un angolo parecchio inusuale del parcheggio del supermercato.

Della Fiat 500 si potrebbe parlare a lungo. Non tutti sanno che il nome corretto del modello più iconico, prodotto nello scorso secolo, è "Fiat Nuova 500". La prima serie fu messa in vendita nel 1957, mentre gli ultimi modelli della serie 'R' vennero prodotti nel 1975. Insomma, tra quelle in circolazione, la più 'giovane' ha quasi 50 anni. Si tratta di un vero e proprio simbolo dell'Italia del secolo scorso, degli anni del Boom economico post Seconda Guerra Mondiale e delle vacanze estive di un tempo, forse più spensierate.

Non è facile stimare il numero di Fiat 500 prodotte tra gli anni '50 e '70 ancora in circolazione. Quel che è certo è che la Fiat ha riproposto il nome per auto diverse nella forma della carrozzeria. Ancora oggi, uno dei modelli più venduti dalla casa automobilistica torinese, è proprio quello della nuova 500, che rispetto ad alcune 500 precedenti, ricorda di più (nella forma rotondeggiante) il modello originale. Chi ancora oggi possiede una di queste auto della prima produzione probabilmente è un nostalgico, oltre che una persona molto attenta alla cura della propria auto. Si tratta di vere e proprie rarità, che in quanto tali vanno preservate e curate ogni giorno.

La Fiat 500 parcheggia così nel supermercato

Chi usa l'auto per spostarsi lo sa: il rischio di trovare autisti inesperti o incivili è alto. Soprattutto nei parcheggi dei centri commerciali o dei supermercati, bisogna fare attenzione a come si parcheggia. Chi può, lascia la propria auto negli angoli più remoti, il più lontano possibile da altri veicoli. Con una Fiat 500, però, è permesso quasi tutto. Ecco allora che al proprietario di un esemplare scatta il lampo di genio e la macchina finisce nello spazio riservato ai carrelli. Sembra impossibile, ma è tutto vero: lo scatto è già entrato nei libri di storia del parcheggio selvaggio, con una menzione speciale.

Si tratta ovviamente di una sosta illegale: quell'angolo è riservato ai carrelli e non di certo alle macchine. Tuttavia, l'idea di lasciare un'auto così rara ha il suo tocco di genialità. Anche farla entrare precisamente tra i margini richiede una certa abilità. Ovviamente la Fiat 500 è rimasta lì solo per il tempo strettamente necessario per fare la spesa. Non sappiamo se il proprietario abbia voluto mettere in atto una goliardata o se l'abbia fatto davvero per evitare che qualcuno inesperto con le manovre colpisse la sua auto preziosa. Sta di fatto che una foto del genere non può che essere considerata già iconica.

LEGGI ANCHE: Urbino, parcheggia male e al ritorno trova un bigliettino sul parabrezza: "Firmato: il macellaio"