Calabria, basta Tropea! "Ci sono cinque spiagge nascoste più belle, ma sottovalutate": la testimonianza virale di un TikToker

Calabria, non c'è solo Tropea per fare un bel bagno: un TikToker consiglia cinque spiagge altrettanto valide, ma meno conosciute

La Calabria, con le sue coste bagnate dal Mar Ionio e dal Mar Tirreno, offre alcune delle spiagge più affascinanti e incontaminate d'Italia. Tra queste, Tropea è senza dubbio una delle destinazioni balneari più famose e pittoresche, ma la regione offre anche molte altre spiagge di rara bellezza. Cominciamo da Tropea, incastonata su una scogliera sovrastante le acque cristalline del Mar Tirreno. La spiaggia qui è famosa per la sua sabbia bianca e fine e le acque turchesi. Ma ciò che rende la località unica sono gli affacci panoramici dalla scogliera, con la celebre vista sulla chiesa di Santa Maria dell'Isola che emerge da uno scenario da cartolina.

Proseguendo lungo la costa tirrenica, si incontra Capo Vaticano, un altro luogo di incredibile bellezza naturale. Qui, le spiagge sono circondate da una vegetazione rigogliosa e caratterizzata da rocce calcaree che emergono dalle acque cristalline. I tramonti a Capo Vaticano sono spettacolari, e le spiagge come Grotticelle e Praia i Focu sono particolarmente amate dai bagnanti. Spostandoci sul versante ionico, Le Castella è una località balneare notevole. Il suo nome deriva dal castello aragonese che si erge su un'isola collegata alla terraferma da un cordone di sabbia. Le Castella è famosa per le sue acque limpide e la possibilità di fare snorkeling o immersioni per esplorare il ricco ecosistema marino.

A nord di Tropea, si trova la Costa degli Dei , che comprende località come Pizzo, Zambrone e Ricadi. Questa costa è costellata di spiagge mozzafiato incorniciate da scogliere e vegetazione mediterranea. Anche qui, l'acqua è cristallina e il paesaggio è spettacolare. Lontano dalle spiagge più conosciute, la Calabria offre anche perle nascoste. Proprio alcune di essere sono raccontate dal TikToker Giovanni Arena.

Calabria, altro che Tropea: ecco 5 spiagge da non perdere

Giovanni Arena, TikToker di viaggi ha pubblicato recentemente un video in cui mostra 5 spiagge da sogno in Calabria: "Definita dal Time come una delle destinazioni estive più belle e sottovalutate d'Italia, eccovi 5 spiagge nascoste della Calabria. Il vostro viaggio on the road tra le spiagge calabresi deve iniziare da una delle mie preferite. Dopo aver pagato 3 euro per accedervi queste scale vi porteranno all'Arcomagno di San Nicola Arcella. È un posto paradisiaco, però lo si sta cercando anche di preservare infatti potete star mezz'ora per poi ritornare nella spiaggia accanto che è altrettanto magnifica".

E continua: "Si passa poi alla provincia di Crotone dove c'è una spiaggia premiata Bandiera Blu 2023, grazie al suo colore acceso. Può essere osservata da tutta la zona. Sto parlando della spiaggia Le Cannella anche chiamata Spiaggia Dorata perché la sabbia è così rossiccia che sembra oro".

@giovanniarena_ Definita dal TIME come una delle destinazioni estive più belle e sottovalutate d’Italia, oggi vi presento un viaggio itinerante da fare tra le spiagge calabresi 🌊 Ho messo una spiaggia per ogni provincia della mia amata terra e spero possa piacere anche a voi (al mio cane Salvatore, è piaciuta tanto!!). La Calabria ha tanto da dare, e la sua gente è il punto di forza perché ogni calabrese che incontri, è felice di darti consigli! In collab con Calabria straordinaria 💙 ♬ suono originale - Giovanni Arena

Infine, il content creator illustra le ultime tre spiagge: "Andiamo nella provincia di Catanzaro dove la tranquillità regna a Copanello, quindi se state cercando la serenità questa spiaggia fa per voi. Si va sempre più a sud dove c'è il lungomare più corto d'Italia. Qui a Palizzi, l'acqua è limpidissima. Ora andiamo verso casa mia, la Costa degli Dei. Sì, lo so che vi state aspettando Tropea e sicuramente è una bellissima spiaggia, ma non è nascosta e quella che mi sento di consigliarvi si trova dietro una stazione dove l'unica cosa che è stata costruita dall'uomo sono le scale per poter scendere in spiaggia. E la riconoscete perché c'è uno scoglio a forma di leone, anche se a me sembra più un gattino. Comunque le spiagge della Calabria sono tutte belle".

LEGGI ANCHE: Fiat 500 occupa il posto più assurdo del parcheggio del supermercato: la foto è virale