Trova un serpente in macchina e prova a scacciarlo con un'idea geniale: come va a finire

Una donna si è ritrovata un serpente in auto: armata di coraggio ha fatto un gesto audace. Ma come finisce questa storia?

La storia riportata oggi vede come protagonista principale una donna che si è trovata di fronte a un'esperienza da incubo: un serpente in macchina. Rispetto a quello che avrebbe fatto il 99% delle persone - darsela a gambe levate, la signora ha trovato un'idea geniale per allontanare l'animale, mantenendo anche un briciolo di lucidità per fare un video e immortalare il momento. Insomma, alla fine ha rimosso con successo l'animale testimoniando il tutto su TiKTok di fronte a una platea di utenti che l'hanno definita una vera e propria guerriera. Voi avreste mai agito così al suo posto?

La content creator protagonista del video si chiama @brooke.jayy su TikTok. Proprio lei ha condiviso istante dopo istante il suo personale incubo quando, a fine serata, si è accorta di un serpente proprio sopra la visiera del conducente (quella parte utilizzata dagli automobilisti per ripararsi dal sole mentre guidano). Inizialmente, come chiunque altro al suo posto, è rimasta profondamente turbata dalla visione dell'animale. Così ha iniziato a urlare 'Oh my God' per tutto il tempo quasi sperando che quelle parole potessero spaventare il rettile e invogliarlo ad andarsene. Ma è stata questa la strategia vincente? Non esattamente.

Serpente in auto: una donna si arma di coraggio e lo scaccia via così

Dopo una serie di imprecazioni, Brooke si è armata di due cannucce (oltre che di un estremo coraggio) e ha iniziato ad avvicinarle all'animale, nella speranza che questo si attorcigliasse intorno ad esse ed uscisse dalla sua auto. Ebbene, non è andata a buon fine neanche questa strategia. Così, alla fine, ha pensato alla sua racchetta da tennis. Ha fatto in modo che l'animale strisciasse su di essa e poi attraverso le fessure che la compongono, in modo che potesse lasciare la macchina e la zona.

Insomma, la donna non solo è riuscita a rimuovere il rettile dalla macchina ma l'ha fatto anche con estrema cura, premettendo all'animale di continuare a condurre in serenità la propria vita. Il mondo di TikTok è rimasto spiazzato da quanto mostrato nel video e tutti concordano nel dire che al posto di Brooke non avrebbero affatto reagito con tanta fermezza. Eppure, la content creatore ha spiegato che questo tipo di serpente si trova spesso in Canada e che ci è, in un certo senso, anche abituata.

"Dovresti vendere l'auto", asserisce qualcuno particolarmente turbato dal video. In molti, invece, sottolineano come Brooke abbia avuto fortuna: se avesse visto il serpente quando era già al volante le cose si sarebbero messe ben peggio di come sono realmente andate.

