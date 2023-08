Urbino, parcheggia male e al ritorno trova un bigliettino sul parabrezza: "Firmato: il macellaio"

A Urbino, il proprietario di una macchina ha parcheggiato male, presumibilmente nei pressi di una macelleria. Al rientro, sul suo parabrezza c'era un bigliettino di 'avvertimento', firmato proprio dal macellaio.

Il problema del parcheggio selvaggio non conosce confini geografici. Ogni giorno, da Nord a Sud, sulle isole, nelle città lontane dal mare e in quelle vicine, ci sarà sempre un italiano che parcheggerà male la propria auto. Uno dei possibili motivi della spiccata propensione degli italiani a sostare a casaccio è la sovrabbondanza di automobili, che rende i parcheggi costantemente pieni. L'Italia, a livello europeo, è il terzo paese con il numero più alto di macchine ogni 1000 abitanti. La media attuale è di 640, con picchi altissimi in regioni come il Trentino - Alto Adige e la Valle d'Aosta, dove è più conveniente immatricolare un'auto.

Le Marche vantano un parco automobili esteso in rapporto alla popolazione. Attualmente, infatti, dopo Valle d'Aosta e Trentino - Alto Adige, troviamo Umbria, Marche e Molise nella classifica delle regioni più 'motorizzate': in tutte, il numero di macchine ogni 1000 abitanti si aggira tra 650 e 700. Cosa accomuna i territori in questione? Probabilmente il fatto che non siano stati fatti grossi investimenti in trasporto pubblico. Anche l'altissimo numero di piccoli comuni, sparsi a macchia di leopardo, rende quasi obbligatorio possedere un'auto per chi vuole muoversi senza problemi. La sosta selvaggia non risparmia neppure la tranquilla Urbino.

Urbino, il parcheggio selvaggio e il bigliettino del macellaio

Su Eccellenze Meridionali abbiamo spesso riportato testimonianze di parcheggi selvaggi che hanno subito una vendetta. Tra gli ultimi, segnaliamo il tiktoker che ha lasciato un 'ricordino' su un'auto in sosta selvaggia. Nel caso di oggi a Urbino, l'incivile se l'è cavata con un semplice bigliettino sul parabrezza. Sul foglio, però, viene precisato che "la prossima volta" potrebbero esserci conseguenze più serie. A renderlo ancora più esilarante, il fatto che l'abbia firmato il proprietario di una macelleria di Urbino, che molto probabilmente ha vissuto 'in prima persona' il fastidio dell'auto parcheggiata male. Ecco il bigliettino:

Giovedì prossimo - potete starne certi - il macellaio di Urbino chiamerà il carro attrezzi e farà portare via l'auto in sosta selvaggia. A nostro avviso, se la macchina creava un reale intralcio, si poteva tranquillamente evitare l'avvertimento e chiamare subito i vigili. Gli autori delle soste selvagge cambieranno atteggiamento solo nel momento in cui verranno colpiti al portafoglio. Pagare una multa per divieto di sosta, insieme a quella per la rimozione del veicolo, è un salasso economico che difficilmente si dimentica. Per questo, chi si sente in diritto di parcheggiare fuori dalle strisce, nei posti riservati ai disabili o di non pagare le strisce blu, va punito in maniera esemplare. Come prevede la legge, che in Italia si fatica sempre di più a far rispettare.

