Finisce la bombola del gas, la soluzione di questo coinquilino è più che geniale

Chi ha vissuto in un appartamento condiviso, probabilmente, avrà avuto un coinquilino dalle idee geniali. Cosa fare quando, in tarda serata, si esaurisce la bombola del gas e si ha bisogno di cucinare? Ci si affida all'estro e alla genialità del coinquilino - ovviamente.

Coloro che hanno avuto la fortuna di vivere in un appartamento condiviso nei loro anni da studenti fuori sede, quasi sempre, ricordano quel periodo con il sorriso. Per molti di noi, è stata una pagina di vita molto ricca di esperienze, sia positive che negative. Quasi tutte ci hanno insegnato qualcosa, sulla convivenza e sulle persone. Già, perché si passa da vivere con la propria famiglia a condividere tutto con persone che, almeno inizialmente, sono dei perfetti sconosciuti.

Chi ha cambiato casa o conviventi, ricorderà sicuramente il coinquilino fuori di testa, quello fissato con la pulizia e quello più distratto, così come quello amante della bella vita e anche lo studioso che non si concedeva molti momenti di spensieratezza. Praticamente ognuno di noi ha da raccontare diversi episodi clamorosi, con protagonista il coinquilino esuberante, che ha provato a risolvere a modo suo un piccolo (o grande) problema dentro casa. Da ormai oltre dieci anni, la pagina 'Il coinquilino di emme' raccoglie testimonianze scritte, così come foto o video di convivenze italiane al limite.

Il coinquilino e la bombola di gas esaurita

Spesso gli studenti vivono in appartamenti non propriamente nuovissimi, che i proprietari hanno ereditato e da cui vogliono solo ottenere una rendita passiva. Nelle case moderne, è estremamente raro che i fornelli vengano alimentati dalla bombola a gas, mentre fino alla fine del secolo scorso, in quasi tutte le cucine ce n'era una. Si tratta di una soluzione che nel 2023 appare pericolosa e perfino scomoda, dato che inevitabilmente c'è da effettuare una sostituzione periodica. Lo sa bene chi ha vissuto in una casa con un fornello alimentato da una bombola, che si è esaurita in tarda serata. In attesa di sostituirla il giorno dopo, un coinquilino ha optato per un metodo alternativo obiettivamente geniale:

Avete presente quelle candele che ognuno di noi ha in casa ma che - se va bene - usiamo una volta l'anno? Il coinquilino geniale si è ricordato della loro presenza, le ha accese con un accendino e le ha avvicinate per creare una fiamma simile a quella del fornello 'piccolo'. Forse non sarà abbastanza per far andare in ebollizione l'acqua della pentola per la pasta, ma di sicuro è sufficiente per una moka o per riscaldare un po' di cibo che i coinquilini avevano in frigorifero. La convivenza è segnata da numerosi episodi poco piacevoli, ma quelli divertenti e quelli istruttivi sono sicuramente molti di più.

