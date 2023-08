Bevi il caffè appena sveglio? È un'abitudine sbagliata: un medico spiega perché

Gli italiani amano il caffè e molti lo bevono appena svegli, a stomaco vuoto. Si tratta di un'abitudine sbagliata, dannosa per la salute. Un medico ha spiegato perché è da evitare.

Quando si pensa al caffè, si potrebbe dare per scontato che gli italiani siano tra i maggiori consumatori al mondo. Guardando i dati, ci accorgiamo che non è affatto così: se prendiamo in considerazione il consumo annuale per persona, il nostro paese non compare neppure nella Top 10. Non è un caso che i primi sei posti siano tutti occupati da paesi dell'estremo Nord Europa: al primo posto c'è la Finlandia (12 chili a persona l'anno), seguita da Norvegia, Islanda, Danimarca, Olanda e Svezia.

Il caffè è apprezzato per il suo sapore e per il fatto che contiene caffeina, un eccitante. Molte persone lo bevono sia che abbiano dormito due o tre ore, sia dopo un sonno appagante di sette/otto ore. Chi ama questa bevanda difficilmente può farne a meno e deve consumarne almeno uno al giorno. I bar italiani ne preparano in enormi quantità dalle 6 alle 12 del mattino; molte persone se ne concedono un'altra tazzina nel primo pomeriggio, subito dopo pranzo. Per quanto il caffè abbia molte proprietà benefiche, più di un esperto sconsiglia di berlo a stomaco vuoto. Il dottor Karan Raj, tra i medici più seguiti su TikTok, ha spiegato perché sarebbe meglio aspettare qualche ora prima di concedersi la prima tazzina giornaliera.

Il caffè non va bevuto appena svegli

Rassicuriamo tutti: il medico non ha sconsigliato di bere il caffè, ma solo che nei 60 minuti dopo il risveglio, è preferibile evitarlo. "Non bere caffè appena sveglio. Il tuo corpo ti dà la sveglia in maniera naturale, grazie al cortisolo. Di mattina, appena sveglio, avrai un picco di cortisolo. Bere caffè subito dopo, quindi, non è una buona abitudine: molto meglio farlo a metà mattinata, quando i livelli di cortisolo diminuiscono e insieme a loro la tua energia. A quel punto, la caffeina sarà davvero utile".

Parlando di routine mattiniere, il dottor Karan Raj ha condiviso altri due consigli riguardanti altrettante abitudini sbagliate che molti di noi hanno. "Quando suona la sveglia, non ritardarla di cinque minuti. Quest'azione convince il tuo corpo ad entrare in un nuovo ciclo di sonno: rilascerai ormoni che ti indurranno a dormire ancora. Quando poi effettivamente ti alzerai al letto, ti sentirai stanco per almeno altre quattro ore". E non solo: "Controllare il tuo cellulare appena sveglio è sbagliato. Quando ci svegliamo, il nostro cervello aumenta gradualmente i livelli di attenzione e non dovremmo alterare questo processo. Usando il cellulare passi direttamente alla fase di allerta massima e questo può aumentare i livelli di ansia".

LEGGI ANCHE: "Non chiamatelo caffè leccese!", dal Salento monta la protesta: ecco qual è il nome corretto della bevanda