Germania, donna lascia casa e va a vivere sui treni: "Vi spiego come e perché l'ho fatto"

Una delle parole più pronunciate negli ultimi 18 mesi in ambito economico è 'inflazione'. Il costo della vita è aumentato in quasi tutti i paesi del mondo e tra quelli più ricchi ha colpito in particolare gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Gli affitti in molte grandi città del Vecchio Continente sono diventati insostenibili. Chi non può lasciare casa, è costretto a trovare soluzioni alternative per risparmiare o a trovare un'extra mensile extra. E poi c'è chi prende strade estremamente alternative. In Germania, una donna ha trascorso cinque anni della sua vita vivendo sui treni.

Leonie Mueller - questo è il suo nome - ha raccontato la propria avventura su Instagram. La donna ha avuto un non precisato "litigio" con il suo proprietario di casa, che l'ha spinta a cambiare totalmente stile di vita. Sì, perché la donna è diventata a tutti gli effetti una nomade. Come ha fatto a ripararsi della pioggia e dal freddo? Essendo ancora studentessa, ha acquistato un abbonamento annuale che le permetteva di salire su tutti i treni della Germania al costo annuale di circa 340€. Insomma, spendeva meno di 30 euro al mese di 'affitto'. Ma com'è stata la sua vita a bordo dei treni?

Germania, la ragazza che vive sui treni

Essendo studentessa, trascorreva gran parte delle sue giornate a bordo dei treni studiando per i futuri esami. Per la pulizia personale? Semplice: usava i bagni dei treni. Passando gran parte delle giornate a bordo di un mezzo di trasporto, per sua stessa ammissione, l'ha fatta sentire "sempre in vacanza". In un'intervista a The Washington Post ha dichiarato: "Sui treni mi sento a casa. Posso visitare spesso i miei amici e scoprire nuove città dela Germania: è come essere in vacanza 12 mesi l'anno. C'è sempre qualcosa da fare a bordo. Il mio scopo è quello di spingere le persone a ripensare le proprie abitudini e in generale a quello che considerano normale".

Durante il suo periodo da nomade, aveva con sé solo uno zaino con i vestiti "essenziali", il suo tablet e una borsa con dei prodotti sanitari e medicinali. Alcuni suoi amici non erano sicurissimi che fosse una buona idea: "Ad alcuni lo piacevano, altri lo consideravano troppo avventuroso. Qualcuno si è perfino offeso, perché ho messo in dubbio le loro abitudini e il loro modo di vivere".

Leonie ha vissuto sui treni per cinque anni, dal 2015 al 2020. Tre anni fa, dunque, è tornata in un normale appartamento? No. Ha trasformato un furgoncino di proprietà in una casa con le ruote. "Continuerò a vivere così finché potrò. Non ho piani per il futuro. Ma soprattutto non mi sveglio la mattina pensando che avrei dormito più comodamente in un vero appartamento".

