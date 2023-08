Roma, spunta un monolocale minuscolo: "Sembra che sia un unico grande bagno", il prezzo

Per la serie annunci di case discutibili, da Roma arriva un monolocale di appena 13 metri quadri. In un ambiente così piccolo, è difficile trovare spazio per tutte le utilità casalinghe. Tanto che l'appartamento assomiglia a un unico grande bagno.

Quando si parla di prezzi relativi alle case, va fatto un distinguo tra affitto e vendita. Già, perché per quanto riguarda la vendita, oggi il prezzo degli immobili è decisamente più basso rispetto al 2015. Se, infatti, nel maggio di otto anni fa in Italia il prezzo medio era di ben 2.205€ al metro quadro, oggi (luglio 2023) è di 1.987€. Viceversa, gli affitti sono ad un massimo storico: nel maggio del 2015 a livello nazionale la valutazione era di 9,20€ al metro quadro, mentre nel luglio del 2023 si è arrivati a 12,13€. I dati sono prelevati dal sito Immobiliare.it.

Per quanto riguarda la vendita, il Trentino - Alto Adige è la regione più cara in assoluto: qui una casa costa, in media, 3.142€ al metro quadro. Al secondo posto spicca la Valle d'Aosta (2.700) e al terzo la Liguria (2.549). Tuttavia, se prendiamo in esame le singole città, ci accorgiamo che tra le 5 più care ce n'è solo una del Trentino e nessuna della Valle d'Aosta o della Liguria. Il primo posto, infatti, per largo distacco lo detiene Milano con 4.989 euro/m2. Al secondo troviamo Bolzano, dove il prezzo al metro quadro è di 4.518, anche più caro di Venezia (4.438). Al quarto c'è Bologna (3.398) e al quinto Roma (3.009). Insomma, la capitale è 'solo' al quinto posto delle città italiane dove comprare casa costa di più.

Roma, il monolocale non adatto ai claustrofobici

Noemi Mariani, conosciuta anche come mangiapregasbatty, pubblica almeno una volta a settimana la sua rubrica 'Case da incubo'. Su Instagram e TikTok mostra gli annunci immobiliari più discutibili che si trovano sul web. Molti dei contenuti sono basati su case in vendita o in affitto a Milano, ma talvolta la creator digitale prende in esame altre città, diverse dalla sua. Oggi è toccato a Roma. La prima foto dell'annuncio appare piuttosto ambigua e ci si chiede di quale ambiente della casa si tratti. Poi mangiapregasbatty fa notare altri dettagli discutibili dell'annuncio:

Il lavandino tazzina è davvero memorabile, così come il doccino colore verde fluo. Sorge più di un interrogativo riguardo il letto: nell'annuncio non sembrano esserci foto, tranne una che dà l'impressione di essere un letto pieghevole. D'altronde in 13 metri quadri è davvero difficile far entrare gli elementi basilari per una casa accogliente. La posizione è centralissima: piazza del Popolo e il prezzo è relativamente basso per essere uno dei quartieri più belli e iconici di Roma. Ma voi spendereste 155.000€ per una casa minuscola dove non sembra esserci una vera e propria divisione degli ambienti e dove, probabilmente, bisogna dormire in cucina?

