Spagna, in un condominio compare un cartello umiliante contro la famiglia del terzo piano: "Sappiamo tutto di voi"

La Spagna non è poi così diversa dall'Italia. Anche nel paese iberico le liti di vicinato sono frequentissime, così come le urla tra coniugi. Alcuni abitanti di un condominio hanno scritto un cartello esilarante per la famiglia del terzo piano, spiattellando tutto quello che avevano appreso dalle loro frequenti liti familiari.

Spesso si dice che italiani e spagnoli si capiscano senza bisogno di studiare la lingua altrui. Come tutti i luoghi comuni, c'è un fondo di verità alla base di quest'affermazione, sebbene sia necessario fare alcune precisazioni. Le due lingue si assomigliano molto e alcune parole sono identiche, ma più si studiano, più si capisce che esistono alcune differenze sostanziali, sia nella sintassi che nella morfologia. Affinché un italiano (o uno spagnolo) riesca ad esprimersi correttamente nell'altra lingua, c'è bisogno di anni di studio e di pratica.

Parlando in maniera generica, spagnoli e italiani vanno d'accordo. Per quanto permangano molte differenze culturali, forse a livello europeo sono i due popoli con più similitudini. Entrambe le nazioni sono influenzate dalla religione cattolica, così come hanno una cultura del lavoro meno sviluppata rispetto ad altre nazioni europee. Sia in Spagna che in Italia la vita scorre più lenta e con ritmi meno frenetici. Entrambi i popoli adorano il calcio, che è senza dubbio alcuno lo sport nazionale. Non è un caso, infine, che Mediaset esista solo in Italia e in Spagna.

Spagna, il cartello per la famiglia del terzo piano è esilarante

Da ciò ne deriva che in entrambi i paesi abbondino gli amanti del chiacchiericcio. Se è vero che le liti di vicinato esistono in tutto il mondo, in Italia e Spagna assumono toni pittoreschi più spesso rispetto ad altri paesi. Ne è una dimostrazione il cartello comparso in una città non precisata della Spagna, pregno di sarcasmo e arguzia. Al terzo piano, nell'appartamento B, vive una famiglia particolarmente rumorosa e poco attenta alla propria privacy. A quanto pare, i suoi membri hanno l'abitudine di parlare ad alta voce, oltre a litigare spesso e urlare ai quattro venti fatti di vita privata.

La traduzione: "Cari vicini del 3° B: per favore, smettetela di discutere urlando, tutto l'edificio è al corrente dei vostri problemi. Grazie. P.S.= Pedro ha ragione! Una suocera non dovrebbe metter naso in una relazione. Capiamo se sei stressata per quello che è successo alla tua amica Raquel, però lei se l'è andata a cercare quando ha lasciato Marco per Ricardo". Firmato: "i tuoi vicini". C'è della genialità pura in questo cartello: tutte le informazioni acquisite involontariamente negli scorsi mesi sono state raccolte e spiattellate su un cartello che, si spera, metterà fine ai continui litigi e schiamazzi della famiglia del condominio in questione, ormai famoso in tutta la Spagna.

