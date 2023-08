Camion, il proprietario incolla una scritta esilarante sulla parte anteriore del mezzo: "Il saggio al quale..."

Si dice che la verità è scritta sui muri. E perché la parte anteriore di un camion dovrebbe essere diversa? Un camionista ha incollato una scritta esilarante sul proprio mezzo pesante, che mischia goliardia a saggezza.

Secondo l'Associazione europea dei costruttori di automobili, conosciuta anche come Acea, la Polonia è il paese europeo che vanta la flotta di veicoli commerciali medi e pesanti più ampia. La nazione nord europea, infatti, conta ben 1.2 milioni di mezzi pesanti. Al secondo posto troviamo la Germania, con oltre un milione di mezzi; al terzo c'è l'Italia, che non arriva al milione per poche migliaia di camion. Va anche detto che la Polonia ha una popolazione di circa 38 milioni di persone, l'Italia di 58 e la Germania di 84.

L'età media dei camion dell'Unione Europea è di 13 anni. Alcuni paesi sono ben oltre tale cifra: il parco mezzi più anziano d'Europa è quello greco, dove la media è di 21 anni; male anche la Repubblica Ceca (oltre 17) e il Belgio (circa 16). Poco sopra la media troviamo Spagna (14,7) e Italia (14). La nazione più virtuosa, in tal senso, è l'Austria, dove i mezzi pesanti hanno in media 6,4 anni. Appare evidente che l'Unione Europea abbia bisogno di 'svecchare' le flotte e a livello comunitario sono stati stanziati incentivi per circa 100 milioni di euro affinché le aziende acquistino mezzi più nuovi, più sicuri e e meno inquinanti.

Il camion e la perla di saggezza: cosa fece il saggio a cui bruciarono la casa?

Chi si guarda attorno, avrà notato che spesso i camion italiani sono delle piccole opere d'arte che camminano. Una caratteristica comune a moltissimi mezzi pesanti è il nome del proprietario scritto con dei LED luminosi. Talvolta sono bianchi, altre volte di un colore più sgargiante; qualcuno piazza dei disegni ai lati, come magari un ferro di cavallo portafortuna, un quadrifoglio, o delle luci con il tricolore. Spesso e volentieri, sui mezzi compaiono anche scritte brevi, che quasi sempre sono autocelebrative. Qualcuno si vanta di essere bravo a letto, altri di essere "un passo avanti", altri ancora si compiacciono della presunta invidia altrui.

Si tratta di una citazione dedicata ai resilienti, di coloro che non si piegano davanti alle avversità della vita. Tutt'altro: sfruttano un evento drammatico, come l'incendio della casa, per cucinare delle uova e provvedere al proprio sostentamento. I dettagli sono fondamentali: quanti di voi saprebbero rispondere, senza pensarci per qualche secondo, alla domanda: "Qual è il passato remoto del verbo cuocere alla terza persona?". Il proprietario del camion in foto non usa frasi del tipo: "La vostra invidia è la mia forza", preferendo una frase più sofisticata, contenente una metafora e una sorta di insegnamento di vita. Sarà un camionista laureato in lettere?

LEGGI ANCHE: Camion, il conducente mostra sul retro la scritta più blasfema (e comica) di sempre: "Gesù..."