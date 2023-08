Camion, il conducente mostra sul retro la scritta più blasfema (e comica) di sempre: "Gesù..."

Camion, sul retro del mezzo spunta una scritta blasfema (ma comica): ecco cosa è segnato dopo il nome di Gesù

Le scritte sul retro di un camion possono variare da informazioni pratiche e funzionali a slogan creativi o messaggi pubblicitari. Queste scritte svolgono spesso un ruolo importante nel comunicare informazioni agli altri utenti della strada e possono anche essere utilizzate per scopi di branding o marketing. Uno degli elementi principali che si trovano spesso nella parte posteriore dei furgoncini è il nome e il logo dell'azienda di trasporti. Questo è importante per l'identificazione e il riconoscimento del veicolo, nonché per promuovere la presenza dell'azienda sulla strada.

Inoltre, si potrebbero vedere informazioni relative al carico trasportato. Ad esempio, camion che trasportano sostanze pericolose devono mostrare simboli e indicazioni conformi alle normative di sicurezza. Questo aiuta gli altri guidatori a prendere precauzioni appropriate quando si avvicinano a questi veicoli. Alcuni furgoni possono avere anche messaggi di sicurezza, come "Mantenete la distanza" o "Non sorpassate a destra", per avvertire gli altri automobilisti di comportamenti sicuri da tenere quando si guida vicino ad essi.

Tuttavia, alcune aziende sfruttano anche lo spazio sul retro del camion per scopi pubblicitari o promozionali. Si possono vedere messaggi creativi, immagini accattivanti o slogan che promuovono prodotti o servizi dell'azienda. Queste reclame possono essere un modo efficace per attirare l'attenzione e aumentare la visibilità dell'azienda. Infine, in alcuni casi, si possono trovare anche messaggi umoristici o ironici sul furgoncino. Questi possono essere pensati per intrattenere gli altri guidatori o semplicemente per suscitare un sorriso, come avviene nel caso odierno (malgrado si pecchi un po' di blasfemia).

Camion, sul retro c'è una scritta che tira in ballo Gesù: ecco come

In conclusione, le scritte sul retro di un camion svolgono una serie di ruoli importanti, dalla comunicazione di informazioni pratiche alla promozione dell'azienda e dei suoi prodotti. Sia che si tratti di messaggi di sicurezza, di branding o di marketing creativo, queste scritte sono un elemento significativo del paesaggio stradale e possono avere un impatto duraturo sulla percezione dell'azienda da parte degli altri utenti della strada.

Una scritta oggi segnalata dalla pagina Instagram @retromezzi - sempre attenta a scovare particolarità sul retro dei mezzi di trasporto in strada, è alquanto blasfema anche se riesce ad essere comica allo stesso tempo. Recita infatti: "Gesù, Gegiù e Gepiù". Accanto a queste tre scritte ci sono dei disegnini. In primis si vede appunto Gesù sulla croce. Vicino a 'Gegiù' invece, un omino che è 'giù' perché sceso dalla croce, mentre accanto all'ultimo termine solo la croce come se fosse un 'più'. L'effetto, per quanto divertente non sarà forse apprezzato dalle persone più religiose e devote.

