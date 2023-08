Assisi, proprietario del garage incolla un cartello comico alla saracinesca: "Ti spiego cosa significa divieto di sosta"

Il problema della sosta selvaggia non risparmia nessun angolo d'Italia. Anche ad Assisi, talvolta, i proprietari dei garage si trovano a non poter uscire di casa perché l'incivile di turno ha parcheggiato male. Un residente nella città di San Francesco ha incollato un cartello esilarante alla sua saracinesca.

L'Umbria è una regione ricca di bellezze naturali e artificiali. Spesso ci si riferisce a lei in maniera romantica, chiamandola "il cuore dell'Italia". Alla base di questa definizione c'è un ragionamento inoppugnabile: l'Umbria è una delle regioni italiani senza sbocchi sul mare e, soprattuto, si trova quasi perfettamente al centro (tendente verso l'alto) della penisola italiana. Tutto ciò rende corretta la metafora del 'cuore del nostro paese' per parlare una regione affascinante.

L'Italia, dopo la Polonia e Lussemburgo, è la nazione europea con il numero più alto di automobili ogni 1000 abitanti. La media italiana è di circa 640, mentre quella dell'Umbria sfiora i 700. Il motivo è presto spiegato: non essendo presente alcuna grande città, gli investimenti in trasporto pubblico sono stati modesti negli scorsi anni. Solo Terni (111.000) e Perugia (160.000) hanno numeri a sei cifre. La città più famosa dell'Umbria, però, è Assisi, essendo il luogo di nascita (e di morte) di San Francesco, uno dei santi patroni d'Italia, così come di Santa Chiara. Pur essendo famosa, Assisi vanta 'appena' 28.000 abitanti, più o meno quanto un quartiere di Roma non particolarmente esteso.

Assisi, il proprietario del garage spiega il concetto di 'divieto di sosta'

L'Umbria è meta di turismo soprattutto naturalistico, religioso e gastronomico. La città di Assisi è sicuramente più visitata rispetto ai due capoluoghi di provincia grazie alle tante testimonianze artistiche del passato e la buona cucina. Non essendo collegata particolarmente bene dai mezzi di trasporto, molti italiani scelgono di recarvisi in auto. Nelle giorante particolarmente affollate, in alcune zone della città può essere difficile trovare un posto per parcheggiare. I più incivili, stanchi di girare, parcheggiano (in parte o del tutto) davanti ai garage di altre persone.

Dal tono del cartello si capisce che il proprietario del garage di Assisi sia parecchio infastidito per colpa degli incivili, ma anche che non è uno di loro. L'uomo, infatti, ha perfino aggiunto un "grazie" alla fine del cartello e non ha mai usato verbi in forma imperativa. Da persona educata, ha chiesto se fosse possibile parcheggiare "da un'altra parte", ma non l'ha imposto, né ha indicato agli incivili altri luoghi verso cui persone meno pazienti mandano questi soggetti. Sarà l'aria buona di Assisi, sarà che gli abitanti di un paese di 27.000 abitanti sono meno stressati rispetto a quelli di una grande città, ma il cartello è pura classe.

LEGGI ANCHE: Arriva al comune di Sona (Verona) e fa quello che tutti si aspettano: "L'eroe del giorno"