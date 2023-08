Basilicata, in un bar di Pisticci compare un cartello esilarante: "Non grattate i Gratta e Vinci qui, altrimenti..."

A Pisticci, comune in provincia di Materia in Basilicata, vive un barista molto ligio alle regole. A chi compra Gratta e Vinci, infatti, ha lanciato un messaggio chiarissimo: usare i tavolini del bar per grattare è vietato e chi contravviene ne pagherà le conseguenze.

La Basilicata è la terza regione meno popolosa d'Italia. Qui, infatti, vivono 536.000 persone (dati aggiornati al 1° gennaio 2023). Popolazioni più piccole le vantano solo il Molise (289.000 circa) e la Valle d'Aosta (122.000). In Basilicata c'è un numero molto alto di piccoli comuni, mentre non sono moltissimi i paesi che vantano oltre 15.000 abitanti. Uno di questi è Pisticci, in provincia di Matera, che al 1° gennaio 2023 vantava una popolazione di 16.800 persone, classificandosi all'85° posto della classifica dei comuni più popolosi d'Italia.

Per quanto sia piuttosto vicino alla costa, Pisticci si trova a un'altezza di circa 330 metri sopra il livello del mare. La sua storia è stata segnata profondamente dalle numerose frane che, negli ultimi duecento anni, ne hanno modificato la struttura. Il terreno su cui sorge l'abitato è di natura argillosa e quindi le frane e gli smottamenti sono più comuni rispetto ad altri angoli d'Italia. Tuttavia la causa principale è la presenza de 'La salsa', un piccolo torrente di acqua salmastra che scorre sotto i rioni del centro abitato, destabilizzandone speso il terreno. Quando piove in maniera violenta e per più giorni sulla Basilicata, il rischio di frane a Pisticci è elevatissimo.

Basilicata, il barista di Pisticci che non ama i Gratta e Vinci

Molti bar, in giro per l'Italia, vendono anche Gratta e Vinci, sigarette e altri prodotti diversi da caffè, alcolici e bevande. Un bar di Pisticci è tra quelli che vendono anche i bigletti fortunati con cui molte persone sperano di svoltare la propria vita o quantomeno un paio di anni. Tra gli acquirenti dei Gratta e Vinci, ci sono gli impazienti, che grattano il biglietto immediatamente sul posto e quelli più scaramantici, che attendono di arrivare a casa per stare lontani da occhi indiscreti. Il barista di Pisticci preferisce di gran lunga la seconda tipologia di clienti:

Chi sporca i tavolini, quindi, rischia di perdere qualche falange. Ovviamente è un'iperbole, ma si spera che con questa immagine così evocativa, il barista di Pisticci abbia convinto i suoi clienti a... grattare da un'altra parte. La Basilicata è una regione dove abitano molte persone ospitali e affabili, ma c'è anche chi ha una capacità di sopportazione minore. Forse la soluzione potrebbe essere quella di installare un tavolino (magari alto) a parte, solo per i clienti che non consumano al bar e si limitano ad acquistare i Gratta e Vinci.

