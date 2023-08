Stati Uniti, dipendenti espongono pubblicamente il vizietto del loro capo: l'umiliazione è totale

Negli Stati Uniti, i dipendenti di una pompa di benzina hanno 'esposto' il loro datore di lavoro. All'ingresso del negozio, infatti, è comparsa una scritta che informa tutti i clienti del 'vizietto' del loro capo, uscito letteralmente umiliato da questa vicenda.

Alcuni dipendenti odiano i propri datori di lavoro. Soprattutto quelli che si comportano in maniera poco rispettosa nei loro confronti, finiscono presto sulla 'lista nera'. Alcuni resistono, perché hanno bisogno dello stipendio, altri trovano un nuovo lavoro e prima di andare via dicono ciò che hanno tenuto in corpo troppo a lungo. Ma c'è anche chi riesce a umiliare il proprio capo in maniera più subdola, esponendo pubblicamente il suo vizietto. Questo è quanto successo negli Stati Uniti, in una pompa di benzina.

La vicenda è stata resa pubblica dal tiktoker @zzawadii. Si troviamo a Tacoma, città dello stato di Washingston. Come succede in molte stazioni di servizio degli Stati Uniti, insieme alle pompe di benzina, nello stesso luogo è presente anche un ristorante. Il locale in questione si chiama 'Italy Paola Pizza Napoletana'. Come altri ristoranti, ha un cartello fatto di LED che scorrono e recitano scritte di vario tipo, come "Aperto 24 ore", oppure indicano i piatti speciali del giorno. Proprio il piccolo schermo a LED è stato 'manomesso' da uno dei dipendenti per scrivere un messaggio diffamante verso il datore di lavoro.

Stati Uniti, i dipendenti si vendicano così del loro capo

Nel video pubblicato dall'utente @zzawadii, infatti, si nota come dal LED compaia la frase: "The boss likes to sleep with his employees behind his wife's back". In italiano, questa frase significa: "Al capo piace andare a letto con le sue dipendenti e sua moglie non lo sa".

L'autrice del video urla ad ogni frase 'shock' che legge e in didascalia scrive: "Qualcuno andrà in prigione per questo". Ma non è finita qui: la situazione diventa ancora più umiliante. Nel pannello, infatti, compare anche un'altra scirtta: "Cercatelo su Google per capire che è un rifiuto umano. Ruba gli straordinari dei dipendenti che lavorano qui".

Una situazione del genere non poteva non scatenare centinaia di commenti: "Chi l'ha scritto? E perché sento già di amarlo?", si chiede un utente. Dato che il video è diventato virale in tutti gli Stati Uniti, l'autrice ha specificato alcune cose: "Voglio chiarire che le frasi sono rivolte al proprietario della pompa di benzina, non della pizzeria. Si tratta di accuse che non sono state confermate, ma tutti ne parlano". Insomma, un altro giorno, un'altra storia folle dagli Stati Uniti. Non si sa chi abbia scritto quelle frasi sul pannello a LED, ma di certo il fatto che il video abbia ottenuto milioni di visualizzazioni non è una buona notizia per il proprietario della pompa di benzina. L'avrà visto anche sua moglie? A questo punto le probabilità sono altissime.

