Meteo Italia, ecco dove (e quando) il maltempo di fine agosto colpirà più forte

Le previsioni meteo per i prossimi cinque giorni non si prospettano favorevoli per gli amanti del sole e del caldo. È in arrivo, infatti, una forte andata di maltempo: vediamo dove colpirà più forte e dove sarà necessario prestare attenzione anche ai mari.

Gli esperto del meteo l'avevano annunciata e, infatti, sta per arrivare. Agosto si chiuderà con un'ondata di maltempo che durerà almeno fino a mercoledì 29. Dalle prime previsioni a medio termine, probabimente si tratterà di una fase instabile relativamente breve, di cui però si sentiranno in maniera evidente gli effetti. E per il Nord il conto alla rovescia è già iniziato: sabato pomeriggio arriveranno i primi temporali nella zona del Nord-Ovest, mentre domenica si allargheranno anche a gran parte della fascia orientale.

Lunedì il Nord-Ovest vedrà un lieve miglioramento delle condizioni meteo, mentre martedì quasi tutto il Settentrione, Veneto escluso, rimarrà al riparo dalle piogge. I temporali, invece, colpiranno il Centro e il Sud in maniera decisa nelle giornate di lunedì e martedì. Oltre al cattivo tempo, la perturbazione atlantica porterà un sensibile calo delle temperature, che ovunque caleranno tra i 5 e i 10 gradi rispetto a quelle registrate in settimana. Insomma, agosto si chiuderà con pioggia e temperature dal sapore pre-autunnale. Ma dove pioverà di più e dove i venti spireranno più forti? Vediamo le previsioni dell'esperto Giulio Betti.

Meteo, ecco dove pioverà di più

Secondo uno dei contributor di Meteo LaMMA, oltre alla pioggia, sull'Italia faranno irruzione forti venti, tra le principali cause del calo termico previsto sulla penisola. Sul suo profilo Twitter, il meteorologo fa sapere che la giornata di sabato vedrà i primi temporali, anche forti, su Alpi, Prealpi e alte pianure, soprattutto centro-occidentali. Tra domenica e lunedì, invece, il fronte instabile colpirà il resto del Nord e la Toscana. Tra lunedì e martedì l'instabilità si avrà su tutta Italia, in particolare al centro-sud. Secondo l'esperto di meteo, infatti, soprattutto il medio e basso Tirreno, così come la Sardegna, saranno colpiti da venti di burrasca (Maestrale, Libeccio, Ponente) che causeranno mareggiate e un brusco calo delle temperature.

Ciò significa che per l'inizio della prossima settimana, è lecito attendersi qualche disservizio sul trasporto locale marittimo nelle regioni tirreniche del Centro e del Sud, così come per la Sardegna. L'unica regione che verrà toccata solo lontanamente dalla burrasca di fine agosto è la Sicilia: pioverà pochissimo sull'isola e il calo termico ci sarà, sebbene meno evidente rispetto al resto d'Italia: le temperature scenderanno di massimo 4 o 5 gradi a inizio settimana. Secondo alcune proiezioni, tra il 31 agosto e il 1° agosto, tornerà il caldo, ma per avere qualche certezza in più, bisognerà attendere nuovi aggiornamenti all'inizio della prossima settimana. Chiudiamo con una rassicurazione: l'estate finirà ufficialmente il 23 settembre. Il caldo estremo di luglio e degli ultimi giorni difficilmente tornerà, ma da qui alla fine di settembre sull'Italia non mancheranno le giornate gradevoli dal punto di vista meteorologico.

