Il cane è spaventato di avvicinarsi al gatto, poi succede qualcosa di memorabile

Il rapporto tra cane e gatto è complicato fin dalla notte dei tempi. Ogni giorno, sul web, compaiono video esilaranti che vedono protagonisti i due animali da compagnia preferiti dagli italiani. In uno degli ultimi, si vede un cane spaeventato di passare di fianco a un gatto, che trova un modo geniale per 'superarlo'.

Cane e gatto si odiano? Forse non è il verbo giusto da utilizzare per descrivere il loro complicato rapporto. Di sicuro c'è che sono due animali diversi, per quanto amati ugualmente dagli italiani e dalla maggior parte dei popoli occidentali. Un cane è più socievole e giocoso rispetto a un gatto. Quando il primo si avvicina al secondo correndo, scodinzolando e con la bocca aperta, il secondo potrebbe non capire le sue intenzioni e, dunque, mettersi sulla difensiva, reputando tale atteggiamento come un tentativo di invadere il suo spazio.

Già, perché un gatto è una creatura estremamente territoriale. Se vede un cane invadere il suo spazio, può reagire in maniera aggressiva. Alcuni cani, inoltre, vedono i gatti come potenziali prede e potrebbero a loro volta avere un approccio non pacifico. Se un gatto, in passato, è stato attaccato da un cane, percepirà per tutta la vita la loro presenza come minacciosa e tenderà a difendersi ogni volta che ne vedrà uno. Diverso il discorso di due animali che vivono sotto lo stesso tetto: lentamente - e con l'aiuto dei loro padroni - inizieranno a fidarsi l'uno dell'altro e diventeranno amici.

Il cane ha paura del gatto: lo 'supera' così

Tutto si può dire dell'epoca folle in cui viviamo tranne che non ci sia una grande offerta di intrattenimento. Chi frequenta Internet da almeno 10/15 anni si sarà accorto di come alcuni fenomeni virali del passato recente siano totalmente passati di moda; altri, invece, non hanno conosciuto crisi dagli albori del web. Un esempio? I video divertenti con protagonisti cani e gatti. Il tempo passa, ma gli esseri umani continuano a guardarli tutti i giorni a tutte le ore. L'ultimo arriva da Reddit e i protagonisti sono un cane spaventato e un gatto dallo sguardo minaccioso.

Come si può vedere, il cane pesca un vero e proprio asso dalla manica. Per evitare di passare con il viso a pochi centimetri dal gatto, si sposta in 'retromarcia'. Il felino, inizialmente, è confuso; quando capisce di essere stato gabbato, tira un paio di zampate al cane, che però nel frattempo ha raggiunto il suo obiettivo: superare il gatto e avvicinarsi al padrone che lo sta riprendendo con il cellulare. Una tattica geniale e al contempo esilarante, che ci dimostra come questi animali siano molto più intelligenti di quello che pensiamo.

