Sposa caccia il nipote di 6 anni dal suo matrimonio: il motivo è aberrante

Una sposa ha letteralmente cacciato il nipote di sei anni dal proprio matrimonio. Cosa avrà mai potuto combinare il bambino per causare una reazione così decisa da parte della donna? Ve lo anticipiamo: nulla di grave. Anzi.

Quello del matrimonio è uno dei giorni più importanti nella vita degli sposi. Mai come in quest'occasione, si vuole che tutto sia perfetto e che non ci siano intoppi di alcun tipo. I matrimoni si celebrano in tutto il mondo e, chiaramente, sono influenzati dalla cultura locale. Per quanto riguarda il mondo occidentale, in prevalenza cattolico, esistono numerose regole, che mischiano galateo a superstizione. Una delle più popolari riguarda i colori che gli invitati dovrebbero (e non dovrebbero) indossare: il rosso e il bianco, ad esempio, sono banditi.

Il 'divieto' di indossare il rosso proviene da un'antica leggenda del passato. Pare che le donne che la sera prima del matrimonio andassero a letto con lo sposo, il giorno dopo si presentassero al matrimonio vestite di rosso per provocare la sposa. Un colore che spicca su tutti gli altri e che indica pericolo era la scelta di chi voleva lanciare un messaggio alla protagonista dell'eevnto. Il bianco, come noto, è il colore dominante del vestito della sposa, che dovrebbe avere l'esclusiva. A volte, però, ci si lascia prendere troppo dalle tradizioni e dalle superstizioni, arrivando a rovinare quello che, nella cultura popolare, viene definito "il giorno più bello di sempre".

Sposa chiede al nipote di sei anni di andare via

La storia di oggi proviene da Reddit e a raccontarla è stato il marito della sposa in questione. "Mia moglie è stata chiarissima su una cosa: nessuno dei nostri invitati avrebbe dovuto indossare abbigliamento di colore bianco. Capisco perfettamente, so che è una scortesia nei confronti della sposa e sono d'accordo che nessuna donna dovrebbe vestirsi di bianco. Tutto stava andando bene, fino a quando ho visto mia moglie correre in bagno con la faccia tra le mani. Dopo un paio di minuti, mi ha aperto la porta e ho visto che piangeva a dirotto, con il mascara a rovinarle il volto. Le ho chiesto cosa fosse successo e mi ha detto che uno dei nostri nipoti, di sei anni, indossava un jeans e un papillon, entrambi bianchi".

"Io ho subito pensato che stesse esagerando - prosegue il marito - e che non poteva reagire così: era un bambino di sei anni e nemmeno sapeva della regola del bianco". L'uomo sostiene che, con tutta la gentilezza del mondo, è riuscito a convincerla a dimenticarsene ed a tornare al ricevimento. Tuttavia, la sorella della sposa l'ha sgridata dopo aver capito cosa stesse succedendo e la donna ha reagito iniziando a urlare e cacciando - letteralmente - il bambino di sei anni vestito di bianco. Come prevedibile, il marito è andato su tutte le furie: "Le ho detto che è una persona tanto egoista quanto insicura se pensa che un bambino di sei anni possa rovinarle il matrimonio. Da quel giorno, non ci parliamo più. Lei sta dormendo da sua madre, che mi ha chiamato dicendo che dovrei chiederle scusa".

