"Controllate sempre per bene le auto usate, guardate cosa stavano per vendermi", l'appello è virale

Quello delle auto usate è un mercato in continua crescita. Tuttavia, non essendo appena uscite dalla fabbrica, queste macchine vanno controllate da cima a fondo, prima di essere acquistate. Un video è diventato virale su TikTok, mostrando una truffa scampata all'ultimo istante.

Viviamo in un periodo storico complesso, sia sul fronte della geopolitica che dell'economia. Da quando c'è stata l'invasione russa in Ucraina, alcuni beni hanno iniziato a scarseggiare. Tra questi, ci sono i microchip e alcuni componenti delle auto di nuova generazione, le cui materie prime venivano spesso esportate dall'Ucraina al resto del mondo occidentale. Tra 2022 e 2023, decine di migliaia di persone che hanno acquistato macchine nuove si sono trovate ad attendere molto più del previsto prima di riceverle. Per questo, è inevitabilmente cresciuta la domanda di auto usate.

Se fino a pochi anni fa quasi sempre si spendeva poco per questa tipologia di mezzi di trasporto, oggi la situazione è cambiata. Nei mercati occidentali, infatti, i prezzi delle auto usate sono aumentati di oltre il 30% rispetto al periodo pre-pandemico. La causa principale è, per l'appunto, la carenza di microchip a livello globale, che ha sostanzialmente ridotto la produzione di nuovi veicoli. Ciliegina sulla torta? Le auto nuove costano sempre di più. Tra le tante persone che hanno pensato di ripiegare su una macchina nuova ma vecchia, c'è l'utente di TikTok Rachel Ross. La donna aveva trovato una Ford Taurus a 8000 dollari curiosando su Internet.

Auto usate, occhio alle truffe

Nell'annuncio, il venditore aveva perfino specificato: "Voglio solo 8000$, la macchina non ha nessun problema". Non bisogna mai fidarsi degli sconosciuti e, per questo, Rachel ha analizzato a fondo la macchina, trovando un piccolo grande problema. Sul lato passeggero, infatti, c'è un vero e proprio buco. "Non riesco a crederci!", scrive la donna nella didascalia del video. D'altronde 8.000€ per una macchina di 18 anni erano già un campanello d'allarme, dato che per quel modello di Ford dei primi anni 2000 il prezzo medio è di circa 3000 dollari. Molti gliel'hanno fatto notare e l'utente di TikTok ha risposto che, nel corso della sua ricerca, ha visto molte auto usate a prezzi altissimi.

A quanto pare, il venditore, smascherato, le avrebbe detto: "Devi trovare un pezzo di metallo e il problema è risolto". Ovviamente, la donna ha rifiutato l'offerta ed ha proseguito con la sua ricerca. Pagare più del doppio un'auto con un enorme buco laterale è un po' come prendere qualche migliaio di euro e gettarlo nell'immondizia. "Controllate sempre bene le auto usate prima di comprarle", ha concluso la tiktoker. Sotto al video, sono spuntati alcuni commenti memorabili. "Ok, adesso fai partire la sigla dei Flintstones" e: "Non lamentarti: hai un freno di emergenza extra".

