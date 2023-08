"Ciao Ryanair, posso avere un codice sconto?", la risposta della compagnia è umiliante

Nonostante gli aumenti recenti dei prezzi, Ryanair rimane comunque la compagnia aerea europea con i prezzi più bassi. Ecco perché chiederle pubblicamente un codice sconto non è una buona idea. Qualcuno ci ha provato ed è stato umiliato pubblicamente.

Ci sono alcuni uomini che hanno cambiato il corso degli eventi. Micheal O'Leary è uno di loro, almeno per quanto riguarda il trasporto passeggeri nel continente europeo. Alla fine degli anni '90, infatti, ha rilevato Ryanair, compagnia aerea irlandese fondata da Tony Ryan. Approfittando della liberalizzazione del traffico aereo in Europa, O'Leary ha esportato un modello di business americano ancora assente nel Vecchio Continente: i voli (ultra) low cost. Per avere biglietti aerei a prezzi bassi, ovviamente, bisogna accontentarsi. Ryanair, infatti, promette di portare il passeggero dalla città A alla città B e nulla di più.

Una compagnia del genere offre il cosiddetto servizio 'no frills', traducibile come 'senza fronzoli'. Ryanair non inserisce tazze di caffè o pranzi compresi nel biglietto e cerca di aumentare i guadagni in vari modi. Uno di questi è la scelta del posto: chi non paga, vedrà assegnarsi un sediolino casuale da un software. Dopo l'invasione russa in Ucraina e lo spaventoso aumento dei prezzi dei carburanti, Ryanair ha smesso di pubblicizzare voli a prezzi inferiori ai 20€ (sola andata). Lo stesso O'Leary ha ammesso che l'era dei biglietti aerei internazionali a meno di 10€ è "finita" per via della nuova situazione economica globale.

Ryanair risponde così a chi vuole un "codice sconto"

Per quanto sul web, migliaia di persone critichino Ryanair e affermino di "non volare mai più con loro", la compagnia irlandese è ancora la numero 1 in Europa. Non c'è via d'uscita: i biglietti aerei a prezzi bassi piacciono a tutti. Certo, alcune pratiche commerciali messe in atto dalla compagnia sono state definite scorrette (spesso è stata multata dagli enti regolatori), ma gli europei continuano a sceglierla per i prezzi convenienti. Qualcuno non si accontenta mai e si spinge, pubblicamente, a chiedere a Ryanair un "codice sconto". Cosa potrebbe mai andare storto? Il social media manager della compagnia risponde spesso con toni salaci e umilianti a chi critica Ryanair. Anche oggi è arrivata una risposta parecchio piccata a un utente di X (ex Twitter):

"Stop being cheap" è traducibile in italiano come: "Smettila di fare il tirchio". Dunque, il codice in italiano è SMETTILADIFAREILTIRCHIO15? Ovviamente no. Non si chiedono codici sconto a una compagnia che farebbe pagare anche i bagni, se fosse legale. Non è un iperbole: Micheal O'Leary, alcuni anni fa, ammise che "troppi passeggeri" entrano nei bagni dell'aereo "senza averne la necessità", motivo per cui lui avrebbe voluto chiedere 1€ (o 1£) per l'utilizzo. Purtroppo per l'attuale CEO, questa pratica è vietata dalle leggi dell'Unione Europea e Ryanair è costretta a permettere il libero utilizzo dei suoi comodissimi e spaziosissimi bagni.

