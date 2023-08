"Cara Ryanair, Vueling mi offre non uno ma due finestrini!", la risposta della compagnia irlandese è tremenda

Gli account di Ryanair sono attivissimi su Twitter (o forse dovremmo dire X?). Poche ore fa, un passeggero spagnolo ha fatto notare come sul suo posto di un aereo Vueling ci fossero non uno ma due finestrini; la compagnia irlandese, come sempre, ha risposto in maniera salace.

Ryanair è la prima compagnia aerea europea ad aver introdotto nel Vecchio Continente il concetto di voli low cost. Era la fine degli anni '90 quando l'Unione Europea diede il via alla deregolamentazione del traffico aereo e Micheal O'Leary, attuale CEO della compagnia, ne approfittò. Ryanair, per anni, ha offerto voli a tariffe stracciate nel vero senso della parola: alcuni voli internazionali, in determinati periodi dell'anno, sono arrivati a costare meno di 5€ (solo andata).

Lo spaventoso aumento dell'inflazione registrato negli ultimi 18 mesi, in parte causato anche da un costo dei carburanti sempre più elevato, ha messo fine a quel periodo. Ormai la compagnia non pubblicizza più voli che costino meno di 20€ sola andata. Lo stesso Micheal O'Leary ha ammesso che il periodo dei voli sotto i 10€ è "finito". Difficile prevedere se e quando, nei prossimi anni, il prezzo del carburante si abbassi drasticamente. Nel frattempo, Ryanair è comunque la compagnia aerea numero uno in Italia e in questi mesi estivi ha trasportato milioni di passeggeri in giro per l'Europa, con tratte anche verso il Nord Africa e il Medio Oriente.

Vueling meglio di Ryanair? La compagnia irlandese 'bacchetta' l'utente

Su Twitter, Ryanair ha alcuni account 'locali': quello inglese, quello italiano, quello spagnolo e via dicendo. Oltre a pubblicizzare le proprie iniziative, interviene spesso a gamba tesa contro chi fa critiche gratuite alla compagnia. Spesso e volentieri, gli utenti dei social si lamentano quando capitano in una delle poche file dell'aereo dove non c'è il finestrino. Poche ore fa, un utente spagnolo ha fatto sapere che sul suo posto a bordo di un aereo Vueling non c'era un solo finestrino, bensì due! Il ragazzo l'ha fatto presente a Ryanair, la cui risposta è stata tremenda: "Stupendo! Così puoi vedere quanto poco mi importa".

C'è davvero altro da aggiungere? Spesso si parla di humour britannico; per quanto l'Irlanda non faccia parte della Gran Bretagna, idealmente è inserita tra le 'British Isles', dunque le isole britanniche. Interventi pungenti, diretti e sarcastici come quelli dei cugini inglesi sono la normalità anche per gli irlandesi, che hanno trasmesso queste caratteristiche anche ai dipendenti che gestiscono gli account in lingue diverse da quella madre. La morale è: se non volete rischiare di ricevere una risposta umiliante da Ryanair, evitate di parlarne male sui social (in particolare Twitter)

