Roma, residenti piazzano cartello di limite velocità artigianale e fanno una 'dedica' a chi corre

A Roma, alcuni residenti della zona dell'Infernetto hanno 'creato' un segnale di limite di velocità e inserito anche una 'dedica' a chi non lo rispetta. Si vede chiaramente che non è un cartello ufficiale, ma il messaggio è estremamente chiaro.

A Roma, esistono molti quartieri dai nomi singolari. Uno di questi è sicuramente l'Infernetto. Da documenti ufficiali, la prima comparsa del toponimo risale al 1660. In passato, infatti, in questa zona della città eterna veniva prodotto il carbone. Il fatto che le carbonaie producessero grandi fuochi che, visti da lontano, creavano un forte effetto scenico, gli è valso l'appellativo di 'Infernetto'. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le carbonaie sono state dismesse ma sono state costruite centinaia di appartamenti ed è diventato un quartiere residenziale poco lontano dal mare.

Molti romani che abitano al centro in periferia e si recano in spiaggia a Ostia e dintorni, quasi sempre passano per l'Infernetto. Nei weekend, dunque, le strade di questa zona di Roma possono essere molto trafficate. Di notte, al contrario, molti sfruttano i tanti rettilinei per testare la velocità della propria macchina o del proprio scooter. La cattiva notizia è che, in Italia, l'elevata velocità è la prima causa di morte negli incidenti stradali ed è anche il maggior pericolo per chi sopravvive agli incidenti, ma riporta danni e lesioni gravi.

Roma, il segnale del limite di velocità artigianale e il messaggio per i piloti

Per evitare di sentire ambulanze nel cuore della notte e in generale che qualcuno si faccia male, alcuni residenti dell'Infernetto hanno creato un segnale di limite di velocità artigianale. Osservandolo, si vede chiaramente come non sia del tutto identico a quelli ufficiali (nei materiali e nella forma). Magari, chi è in auto e ha pochi istanti per leggerlo, non capisce che si tratta della creazione di un grafico. Ad ogni modo, chi abita all'Infernetto ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro alle tante persone che usano il lungo rettilineo di via Cristoforo Colombo per sfrecciare in auto o in moto. Ecco la foto inviata alla pagina 'Welcome to Favelas' dell'iniziativa spontanea di 'sensibilizzazione':

Nei commenti, tuttavia, in pochi hanno apprezzato questo limite di velocità (che, ricordiamolo, non ha alcuna valenza legale, essendo stato realizzato da alcuni cittadini). "A 30 all'ora ci vado in bici", scrive un utente; un altro ribatte: "30 all'ora era il limite di 40 anni fa, quando le auto ci mettevano qualche secondo per frenare". Insomma, alcuni romani ci tengono proprio a correre per le strade di questo quartiere. Sarebbe troppo facile fare battute sui rischi di finire all'Infernetto dopo un incidente. Ci limitiamo a sperare che non avvengano mai più incidenti mortali in nessun angolo di Roma, sebbene chi corre in auto o in moto aumenti esponenzialmente il rischio.

