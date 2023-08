Toscana, panificio va in ferie e lascia un cartello: qualcuno a penna fa un'aggiunta infamissima

In Toscana dissacrare è un'arte. Tempo fa, un panificio rimasto chiuso per ferie ha avvisato i propri clienti con un cartello e al rientro si è trovato un'aggiunta infamissima fatta a penna.

In italiano ci sono diverse parole dal suono buffo. 'Sfottò' è una di queste. Si differenzia dalla satira perché non c'è nessuna complessità di fondo. Si tratta di un modo per dileggiare e addirittura perseguitare una persona. I bulli che alle scuole superiori prendevano di mira il ragazzino timido e insicuro facevano uso di sfottò: un modo di fare ironia becero e tonto, con il solo scopo di umiliare il prossimo. La cattiva notizia è che molte persone continuano a farne uso, anche quando sono adulte.

L'Italia è un paese dove lo sfottò, l'ironia, il sarcasmo e la satira sono pane quotidiano. Nella decima puntata della prima stagione di 'Boris', Stanis La Rochelle afferma che il grande merito de 'Gli occhi del cuore' è che non ci sono toscani nel cast. "Con quella c aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese" è una delle tre citazioni più famose dello show. È vero che i toscani hanno un umorismo da quattro soldi? Un panificio ha esposto un cartello con le date di chiusura per ferie ed ha ricevuto una 'risposta' non proprio gradevole.

Toscana, chiude il panificio e qualcuno gli fa notare che...

L'estate sta finendo: dal punto di vista climatico, secondo gli esperti, l'ultimo giorno di estate è il 31 agosto. Da calendario, invece, la fine arriverà intorno alle 8:00 del 21 settembre, quando avrà luogo il solstizio d'autunno. Molti proprietari di attività commerciali sono andati in ferie nelle scorse settimane, mentre da oggi i negozi chiusi sono molti di meno rispetto alla settimana scorsa. Qualche tempo fa, un panificio in Toscana ha chiuso per ferie ed ha avvisato i propri clienti con un cartello recitante la data di chiusura e riapertura. Qualcuno, a penna, ha fatto un'aggiunta infamissima:

Evidentemente, l'autore della scritta in passato ha dato fiducia al panificio in questione ed è rimasto deluso. Questo è un classico esempio di sfottò: non c'è una critica ragionata e sottile, ma solo un'espressione volgare utile a umiliare il prossimo. In questo caso, perfino pubblicamente. Siamo certi che in Toscana esistano anche tante persone capaci di fare satira vera e propria, ma in casi del genere diamo ragione a Stanis La Rochelle: scrivere a un panificio che fa bene a chiudere perché il pane fa 'caa' è umorismo da quattro soldi, oggettivamente parlando.

