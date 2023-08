Negozio, spunta il cartello del proprietario più rilassato d'Italia: "Ecco quando apro e quando chiudo"

Il proprietario di un negozio di abbigliamento ha incollato sulla vetrina un cartello che mostra come viva la sua vita senza stress. Purtroppo per i clienti, non c'è modo di sapere il suo orario di apertura e chiusura.

L'estate italiana si avvia verso la conclusione. Da oggi, lunedì 21 agosto, hanno riaperto moltissimi negozi rimasti chiusi la scorsa settimana per ferie. A livello climatico, secondo gli esperti l'estate finisce proprio il 31 agosto, mentre il solstizio d'autunno avrà luogo il 21 settembre. Insomma, i tanto amati cartelli delle ferie, come quello esilarante fotografato in Veneto, presto diventeranno un ricordo dell'estate. Probabile che ne rivedremo qualcuno a Natale. Ma quali sono gli orari che un'attività commerciale aperta al pubblico dovrebbe rispettare?

Una svolta significativa è arrivata nel 2011, quando era in carica il governo tecnico con Mario Monti premier. Per effetto del decreto 'Salva Italia', entrato in vigore nel dicembre del 2011, è cambiato molto per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura dei negozi. Quelli che somministrano cibo e bevande non hanno più alcun vincolo: possono rimanere aperti anche 7 giorni su 7 e senza limiti di orario. Diverso il discorso dei negozi al dettaglio: secondo la legge attuale, non possono rimanere aperti per più di 13 ore consecutive (tra le 7:00 e le 22:00) e hanno l'obbligo di rispettare una giornata di riposo. Inoltre all'ingresso dell'attività devono essere esposti chiaramente gli orari di apertura e chiusura.

Il negozio di abbigliamento.. senza orari

Va detto che quanto esposto sopra può non valere in alcuni comuni italiani. I sindaci, infatti, hanno il potere di intervenire sugli orari di apertura e chiusura. Così come possono concedere alcune deroghe per negozi al dettaglio che possono rimanere aperti dopo le 22, allo stesso modo possono limitare le ore di apertura delle attività di somministrazione. Un esempio? Se c'è una partita di calcio che attira migliaia di tifosi e c'è la preoccupazione che nascano problemi di ordine pubblico, il sindaco può imporre ai bar di chiudere a una certa ora per evitare il consumo incontrollato di alcolici.

Il cartello è sicuramente divertente e mostra come il proprietario del negozio prenda la vita con estrema tranquillità. Al contempo, però, va precisato che questo foglio non rispetta la legge. Ogni attività commerciale aperta al pubblico ha l'obbligo di esporre orario di apertura e chiusura all'ingresso. Il cliente, infatti, ha il diritto di sapere quando può trovare aperto un negozio al dettaglio. Non sappiamo se il negoziante, per rispettare la legge, li abbia esposti, per poi 'contrastarli' con questo cartello. Sta di fatto che quest'informazione, per quanto divertente, è ai limiti dell'illegalità.

LEGGI ANCHE: Deodoranti, sullo scaffale del negozio compare questo avviso (breve ma eloquente)