Roma, in una birreria spunta il posacenere con la scritta più geniale che vedrai oggi

I fumatori amano accendere sigarette tra un sorso di birra e l'altro. Quando si è ubriachi, tuttavia, si tende a perdere freni inibitori. Per questo i proprietari di una nota birreria di Roma hanno fatto aggiungere una scritta geniale ai loro posacenere.

Il 2023 verrà ricordato per sempre come l'anno della scomparsa di Silvio Berlusconi. Nelle campagne elettorali del passato recente, l'ex leader di Forza Italia ricordava spesso come lui avesse introdotto il divieto di fumo nei luoghi pubblici chiusi. In Italia, infatti, era consentito fumare nei bar e nei ristoranti fino al 2005. Il 10 gennaio di 18 anni fa, entrò in vigore la legge Sirchia (all'epoca ministro della Salute del governo Berlusconi) che lo ha vietato. Si tratta di un provvedimento che ha messo veramente tutti d'accordo - fumatori a parte.

Ci sono altre curiosità riguardanti le leggi italiane sul fumo. Pubblicizzare le sigarette è tecnicamente vietato dal 1962 e nel 1983 sono state imposte sanzioni ancora più severe per i trasgressori. Solo dal 1975 è diventato vietato fumare sui mezzi di trasporto, così come nelle corsie degli ospedali, nei cinema e in altri luoghi pubblici. Dal 2003 sono aumentati gli spazi sui pacchetti destinati alle scritte sui rischi per la salute. Chi oggi non è più giovanissimo ricorderà le sigarette 'Light' (leggere): da venti anni è vietato l'uso di diciture che diano l'impressione che alcuni prodotti siano meno nocivi di altri.

Roma, il posacenere di una nota birreria è geniale

Per quanto molti non fumatori vorrebbero che il divieto venisse esteso anche alle zone esterne di bar e ristoranti, oggi è consentito accendere una sigaretta all'aria aperta. Molti avranno notato come chi ha il vizio dell'alcool e del fumo, accenda più sigarette del solito durante una serata alcolica. Inoltre, i cleptomani e gli squattrinati hanno sempre bisogno di nuovi posacenere a casa propria. Soprattutto se sono belli esteticamente. Dopo diverse birre grandi, si perdono i freni inibitori e, in una serata dove il pub è pieno e il personale indaffarato, si può pensare di commettere un furto. Una birreria di Roma fa i conti tutti i giorni con questi micro reati e, per questo, ha trovato una (sorta di) soluzione geniale:

La domanda da porsi in questo caso è: una scritta del genere incoraggia o scoraggia i furti? Qualcuno potrebbe apprezzare il microcopy in questione e avere un motivo in più per mettere il posacenere nello zainetto e portarlo a casa, avendo una storia in più da raccontare del suo viaggio a Roma. Oppure il fatto che ci sia scritto 'rubato' e il nome dell'attività scoraggia chi vuole evitare di sembrare un ladro agli occhi degli altri? Dal momento che sui social c'è chi si vanta di vedere le partite di Serie A in maniera illegale, non ci sorprenderemmo se la scritta sul posacenere convinca determinate persone a compiere il furtarello.

LEGGI ANCHE: Roma, all'ingresso di un bar ai Castelli compare un cartello esilarante: è perfetto per le mogli insistenti