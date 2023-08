Cosa succede davvero quando tiri lo scarico del bagno in aereo? La risposta di un ingegnere aerospaziale

A molti di noi è sorto un dubbio, forse malsano: cosa succede quando tiriamo lo scarico in aereo? La leggenda metropolitana che le deiezioni finiscono in cielo è tale o è vera? Un ingegnere aerospaziale ha tolto ogni dubbio, fornendo una spiegazione esaustiva.

Molti di noi hanno preso l'aereo almeno una volta nella propria vita. Soprattutto quando vi si sale per la prima volta, si ha la curiosità di utilizzare il bagno. Quelli delle compagnie low cost europee sono praticamente tutti uguali: spazi molto ristretti, lavandino con acqua non potabile e ventola per le mani che emana davvero poco calore, con l'alternativa di usare la carta per asciugare le dita. Tuttavia il dubbio che ciascuno di noi ha avuto almeno una volta nella vita è: cosa succede dopo il famoso risucchio?

Quando scarichiamo, infatti, non vengono giù litri d'acqua come succede nel WC di casa. La carta e le nostre deiezioni vengono letteralmente succhiate via. Dove vanno a finire? Secondo una leggenda metropolitana, lo scarico espellerebbe tutto nell'atmosfera. Ma esiste anche una leggenda metropolitana secondo cui la Terra sarebbe piatta e tutti i piloti sarebbero attori pagati dalla NASA per dire al pubblico che il nostro pianeta è sferico. Quella della pipì che si disperde in cielo è, per l'appunto, una falsa credenza e un ingegnere aerospaziale ha spiegato perché, in un video che mostra il funzionamento della toilette di un aereo.

Cosa succede dopo che tiriamo lo scarico in aereo? Risponde un ingegnere aerospaziale

Un ingegnere aerospaziale spagnolo ha dato la risposta in un video TikTok diventato virale in tutto il mondo. "Ti sei reso conto che quando scarichi, senti un rumore forte? Succede che si attiva una bomba di risucchio che porta via tutto, ma proprio tutto, e lo fa finire dentro un grosso contenitore. Per evitare che si generino anche cattivi odori, all'interno del deposito vengono messe automaticamente anche polveri disinfettanti". Ecco il video (in spagnolo) che spiega anche con alcune immagini cosa succede dal momento dello scarico allo svuotamento dei depositi:

@sergiohidalgoaero Qué pasa cuando tiras de la cadena en un avión? ♬ sonido original - Sergio Hidalgo

Appena l'aereo tocca terra, il deposito va "svuotato subito". Per le regole europee, infatti, il mezzo non può ripartire se l'operazione di svuotamento non è stata completata con successo. Uno o più operai intervengono con un camion e collegano lo scarico dell'aereo a un contenitore del loro mezzo, che lo liberano nel giro di qualche minuto. Solo quando quello del velivolo è vuoto, si può ripartire. Nei commenti, come prevedibile, si è scatenata la fantasia degli utenti di TikTok: "Ok, ora non mi fa più impressione defecare in aereo". Qualcuno insiste: "Sugli aerei nuovi no, ma in quelli vecchi sì". Non è vero: anche negli aerei di qualche decennio fa, il processo era esattamente lo stesso.

LEGGI ANCHE: "La maleducazione della gente non ha limiti", donna racconta il viaggio in aereo peggiore della sua vita