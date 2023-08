Si licenzia e lascia un 'ricordino' sulla scrivania del capo: l'addio passivo-aggressivo convince tutti

Una donna ha rassegnato le proprie dimissioni in maniera originale e, al contempo, passivo-aggressiva. Prima di uscire dalla porta dell'ufficio per l'ultima volta, ha lasciato un 'ricordino' sulla scrivania del suo (ormai ex) capo.

Il mondo del lavoro cambia di continuo. L'emergenza sanitaria legata al Covid è finita, ma alcune cicatrici nell'anima di milioni di persone sono rimaste. Proprio a partire dai primi mesi del 2022, ha avuto luogo un fenomeno che gli esperti hanno ribatezzato 'Great Resignation'. Tantissime persone, specialmente sotto i 35 anni, hanno lasciato il proprio posto di lavoro (in inglese 'resignation' è traducibile anche come 'dimissioni'). Il motivo principale è la ricerca di un impiego in grado di dare un migliore equilibrio tra vita privata e lavorativa, oltre che preservare il benessere mentale.

Si tratta di un fenomeno che ha colpito milioni di persone, in particolare nei cosiddetti paesi occidentali. In Italia, secondo Randstad, ben il 29% dei lavorati starebbe cercando un nuovo impiego. A confermarlo ci sono i numeri: solo nei primi nove mesi del 2022, in Italia, sono state registrate quasi 1,7 milioni di dimissioni volontarie, un numero del 22% superiore rispetto allo stesso periodo del 2021. A dimettersi più degli altri sono gli appartenenti alla cosiddetta Generazione Z (nati tra la seconda metà degli anni '90 e i primi Duemila), sebbene moltissime richieste di dimissioni arrivino, in generale, dagli Under 35. A loro appartiene una ragazza che, prima di uscire dall'ufficio per l'ultima volta, ha lasciato un 'regalino' al suo capo.

Si licenzia e lascia questo sulla scrivania del capo

Una tiktoker ha pubblicato sul suo profilo una serie di video con consigli creativi per licenziarsi. Tra i più visti, c'è quello della carta igienica. Ebbene, sì: la ragazza si è licenziata ed ha lasciato un rotolo sulla scrivania del suo capo. Sul pezzo di carta del primo strappo, ha lasciato un messaggio passivo-aggressivo: "Ho scelto questo tipo di carta per le mie dimissioni, come simbolo di come l'azienda mi ha trattata". Il video è breve e mostra come la ragazza lasci il rotolo sulla scrivania del suo capo (immaginario?).

"Siete mai stati in un ambiente di lavoro tossico da cui sentivate il bisogno di uscire quanto prima? Ecco la mia idea per una lettera di dimissioni che spiega perfettamente cosa pensate dell'azienda". Come succede spesso per i video virali, nei commenti si è scatenata la fantasia degli utenti di TikTok. Uno scrive: "Sembra un rotolo di carta igienica abbastanza caro. Non se lo merita!". Altri danno ragione all'utente: "Dovresti comprare la più economica". E ancora: "Strappa il primo foglietto e riprenditi il rotolo! Con la situazione economica attuale non si scherza". C'è anche chi scrive che appena deciderà di dare le dimissioni, userà proprio questo metodo per comunicarlo al suo capo.

