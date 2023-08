Parcheggia di fretta in ospedale e al ritorno trova un bigliettino infame sul parabrezza

Una donna ha avuto un'emergenza ed ha portato suo figlio in ospedale in fretta e furia. Al ritorno nel parcheggio, ha trovato un bigliettino con qualche insulto e molte critiche per il modo in cui aveva lasciato la sua macchina.

Quando abbiamo un'emergenza e siamo costretti a muoverci con un mezzo privato, cerchiamo di arrivare a destinazione nel minor tempo possibile. Al contempo, bisogna prestare massima attenzione, per evitare di peggiorare ulteriormente la situazione. Una volta giunti sul posto, come prima cosa non pensiamo esattamente a come parcheggiare in maniera precisa. Una mamma, in Australia, ha portato suo figlio in ospedale dopo che il ragazzo era rimasto vittima di un grave infortunio durante una partita.

Cosa è successo, per l'esattezza? In un ospedale del Queensland, popoloso stato dell'Australia, si può parcheggiare solo in retromarcia. Né la donna, né suo marito, avrebbero fatto caso al cartello che indicava l'obbligo di lasciare l'auto con il 'muso' davanti; i genitori erano troppo preoccupati di far visitare il prima possibile loro figlio, feritosi mentre praticava sport. Dopo che il figlio ha ricevuto la dovuta assistenza, i genitori hanno potuto lasciare l'ospedale e sono tornati al parcheggio per riprendere l'auto. Qui, però, sul parabrezza hanno trovato un bigliettino che esordiva con un insulto.

Il bigliettino sul parabrezza

A quanto pare, nella fretta di parcheggiare, avevano occupato il posto di qualcuno che, in quei secondi, stava effettuando retromarcia per sostare. L'automobilista che si è visto soffiare all'ultimo istante il posto si è letteralmente sfogato, scrivendo: "Ehi, pu***na maleducata, hai visto il segnale? Dice che si può parcheggiare solo in retromarcia. Stavo entrando io, quando sei sbucata tu e hai pure offuscato i finestrini. Non capisco! Non hai nemmeno parcheggiato correttamente". Questo è il bigliettino pubblicato dalla donna su Facebook:

Nel post, la madre ha spiegato che suo figlio si era procurato una frattura composta mentre praticava uno sport non precisato. In didascalia, la donna ha anche precisato che in quell'istante l'obbligo di parcheggio in retromarcia "non era una priorità" per lei e per il marito, che pensavano solo a trovare un medico per loro figlio. Non solo: "Abbi un po' di empatia! Perché non ce l'hai detto in faccia? Sei chiaramente un codardo. Magari la prossima volta pensa al motivo per cui qualcuno, in un ospedale, ha parcheggiato così. E se avessi lasciato questo bigliettino a una famiglia che era andata a trovare un parente che in quell'ospedale aveva perso la vita?". A quanto si apprende, il ragazzo vittima della frattura si è "ripreso completamente" nel giro di qualche giorno dal grave infortunio.

LEGGI ANCHE: Lascia l'auto parcheggiata malissimo per quindici giorni: al ritorno trova un biglietto infame firmato dai vicini