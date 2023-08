Puglia, a Gallipoli spunta un cartello perfetto contro gli incivili: "Chi abbandona i rifiuti in spiaggia è..."

Puglia, in quel di Gallipoli compare un cartello che è decisamente perfetto per contrastare chi abbandona i rifiuti in spiaggia

Gallipoli, una pittoresca città situata sulla costa occidentale della Puglia, è una meta turistica affascinante ricca di storia, bellezze architettoniche e spiagge incantevoli. Questa località offre una varietà di attrazioni che catturano l'attenzione dei visitatori di ogni tipo. Il cuore pulsante della località è il suo affascinante centro storico. Questo antico borgo è circondato da mura medievali e dal mare, creando un'atmosfera unica. Le stradine lastricate, le piazze accoglienti e gli edifici storici trasudano un fascino autentico. Una passeggiata attraverso le vie del comune permette di scoprire botteghe artigianali, caffè all'aperto e scorci incantevoli.

Una delle principali attrazioni di Gallipoli è la sua Cattedrale di Sant'Agata. Questa maestosa chiesa in stile barocco risale al XVII secolo e presenta una sontuosa facciata decorata. All'interno, è possibile ammirare opere d'arte religiosa e una ricca decorazione che testimonia l'importanza storica della città. Per gli amanti delle spiagge, poi, la meta offre una selezione di opzioni. La Spiaggia della Purità è una delle più famose e si trova proprio nel centro storico. Qui è possibile godersi il mare cristallino con il pittoresco sfondo delle case tradizionali. La Spiaggia Baia Verde, invece, è un'opzione più ampia e moderna, ideale per chi cerca relax e divertimento.

Un'escursione alla Torre del Pizzo è un must per chi è interessato alla storia militare e alla vista panoramica. Questa torre costiera risale al XVI secolo ed è parte del sistema di difesa costiera contro i pirati. Dalla cima, si può godere di una vista spettacolare sulla città e sul mare circostante. La vita notturna di Gallipoli è vivace e animata, soprattutto durante l'estate. I locali notturni, i bar sulla spiaggia e i ristoranti offrono una varietà di opzioni per fino a divertirsi a tarda notte. Proprio perché c'è tutta questa movida, ci deve essere anche molta attenzione al rispetto dell'ambiente.

Puglia, il cartello a Gallipoli è la soluzione perfetta contro gli incivili: ecco come li apostrofa apertamente

Gallipoli è una destinazione turistica che unisce il fascino storico con la bellezza naturale delle sue spiagge. Con una ricca eredità culturale e una vivace scena notturna, questa città pugliese ha molto da offrire a chiunque la visiti, per questo non deve essere inquinata. Gli abitanti del posto ci tengono così tanto da aver affisso un cartello comico (segnalato dal profilo Instagram @jackdep).

L'affissione recita - senza mezzi termini: "Chi abbandona i rifiuti in spiaggia oltre ad essere incivile è tre volte co***one: 1) perché li potrebbe depositare comodamente nei cassonetti all'uscita del parcheggio; 2) perché pretende spiaggia e pinete pulite, ma poi è il primo a farle diventare una discarica; 3) perché non porterebbe mai i propri figli a giocare e fare il bagno nella spazzatura. Per il bene tuo e di tutti gli altri mantieni sempre un ambiente pulito e salutare".

