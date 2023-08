"Mi ha portata a casa al primo appuntamento, ora gli insegno una lezione", la vendetta della tiktoker è malsana

Una tiktoker ha pubblicato un video di una stranissima vendetta. Un ragazzo, infatti, l'ha portata a casa dopo il primo appuntamento e lei si è sentita in diritto di "insegnargli una lezione".

TikTok è in una fase di continua a rapida espansione, in Italia e nel mondo. Al momento è l'app preferita dei giovanissimi: nella fascia d'età 14-18, probabilmente, supera anche Instagram come preferenza. Da diversi anni, l'app cinese offre una copertura organica (non a pagamento) piuttosto elevata. Capita spessissimo di vedere video con uno o più milioni di visualizzazioni postato da un account che ha 'solo' qualche centinaio di follower. Molti video postati su TikTok sono totalmente senza senso e talvolta veicolano informazioni false o incomplete.

Per avere visibilità, infatti, molte persone pubblicano video controversi. È questo il caso di una tiktoker americana, che sostiene di essere stata invitata a casa dal ragazzo con cui sta uscendo. La cosa curiosa è che la creator digitale si sente in dovere e in diritto di "impartire una lezione" al ragazzo. A suo avviso, infatti, nessuno dovrebbe far entrare perfetti sconosciuti in casa, motivo per cui ha ideato una particolare vendetta. Il video ha raggiunto oltre 7 milioni di visualizzazioni e non tutti i commenti sono a favore. Vediamo qual è stato l'insegnamento che la tiktoker vorrebbe dare al ragazzo e ai suoi follower.

La vendetta della tiktoker contro chi si fida degli sconosciuti

La ragazza si mostra mentre ruba oggetti a caso: un piatto di vetro dal microonde, pezzi del frigorifero, per poi svuotare una bottiglia di vodka alla mela verde, rimpiazzandone il contenuto con l'acqua del rubinetto. Sul video campeggia la scritta: "Ti ha portata a casa sua al primo appuntamento. Ora devi insegnargli una lezione che non si invitano sconosciuti a casa". La didascalia è ancora peggiore: "Normalizziamo il fatto di rubare a casa degli uomini che ci invitano a casa loro come primo appuntamento". Ecco il video, molto controverso, della tiktoker:

Purtroppo, non mancano i commenti di approvazione, sebbene moltissimi la prendano a ridere e le consiglino di rubare oggetti a caso. "Ruba le lampadine della cucina", scrive uno. Un altro: "Nascondi la televisione sotto al letto", oppure: "Prenditi le batterie del telecomando" e: "Ruba l'adesivo dietro il modem del Wi-Fi". Non manca l'esperto di alcolici: "Hai fatto bene a buttare via la vodka alla mela verde". È assolutamente vero che non bisogna fidarsi degli sconosciuti, ma da qui a rubare oggetti a caso e svuotare le bottiglie di vodka, ce ne passa. Come ogni contenuto postato su TikTok, potrebbe facilmente essere un video creato per dividere e scatenare commenti: magari la ragazza lo ha registrato a casa sua. Tuttavia sembra convinta del messaggio che vuole inviare.

LEGGI ANCHE: "Vi spiego come capire subito se un uomo fa per voi", la testimonianza di una TikToker è virale