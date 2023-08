Appuntamenti, la frase perfetta per rimorchiare ad agosto: "Vuoi salire a casa mia a vedere..."

L'estate sta finendo e chi cercava divertimento ha sempre meno tempo a disposizione. Settembre si avvicina e insieme a lui il ritorno alla normalità. Chi è alla ricerca di nuovi appuntamenti e nuove conoscenze, in questi giorni, ha a disposizione una frase perfetta per rimorchiare.

Ferragosto è passato ed è ufficialmente iniziata la seconda metà del mese. Per molti, la settimana corrente è l'ultima di ferie e riposo veri e propri. Dal 21 agosto inizierà un lento e progressivo ritorno alla normalità. D'altronde questo weekend ritorna la Serie A e da inizio settembre, uno alla volta, rivedremo tutti i programmi televisivi a cui siamo abituati dall'inverno alla fine della primavera. In questi giorni, una frase ricorrente nei discorsi degli italiani è: "Dai, ne riparliamo a settembre".

Settembre, però, si avvicina minaccioso e molto presto sarà il momento di far seguire i fatti alle parole. Qualcuno è alla ricerca di nuove conoscenze, dopo un'estate in cui si è pensato più a divertirsi che a iniziare una relazione seria. Negli ultimi tempi, tuttavia, sempre meno persone si professano impegnate sentimentalmente. In Italia, secondo una ricerca dell'Eurispes, un italiano su tre vive da solo. I single sono in crescita lenta ma costante nel nostro paese, così come in altre nazioni europee. Sta finendo l'era delle relazioni? Si cercano appuntamenti e divertimento fini a sé stessi?

Appuntamenti, la frase perfetta per rimorchiare a fine agosto

In una società dove la competizione è sempre più sfrenata e dove la fiducia verso il prossimo tende a diminuire ogni giorno che passa, anche organizzare appuntamenti romantici diventa difficile. Qualcuno non ne ha neppure la voglia, perché sente che sia molto difficile trovare la persona giusta. Poi c'è chi è bravo a flirtare e chi meno. Ad ogni modo, se si riesce a conoscere una persona, una tattica infallibile per aumentare l'affiatamento è quella di farla ridere. Una frase per rimorchiare ed essere diretti ma non troppo, in questo periodo di fine estate, può essere la seguente: "Vuoi salire a vedere la mia collezione di progetti per settembre?".

Si tratta di un famoso luogo comune. Ad agosto, infatti, sono in pochi ad avere voglia di impegnarsi, che sia nell'ambito delle relazioni sentimentali o dei progetti di vita. Tuttavia, si è consapevoli che nel mese successivo ricomincia la routine e molte persone si attivano seriamente per dare vita alle proprie idee nate nelle serate estive. La società quasi ci impone di iscriverci in palestra, di cambiare casa, di trovare un nuovo lavoro e in generale di darsi da fare. Moltissimi progetti rimangono nel cassetto, ma parlarne con qualcuno non li fa morire.

