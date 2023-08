Paga 16 euro per un aperitivo ad Alberobello e mostra lo scontrino: guardate per cosa sono stati aggiunti 2 euro!

Spende 16 euro per fare un aperitivo ad Alberobello e fa vedere lo scontrino: la maggiorazione di 2 euro è dovuta a...

Alberobello, incastonata nella regione della Puglia, è una delle destinazioni più iconiche dell'Italia meridionale. Questa città unica è celebre per i suoi trulli, straordinari edifici conici costruiti con pietre calcaree locali. Il loro aspetto fiabesco e le strade lastricate creano un'atmosfera incantevole che attrae visitatori da tutto il mondo. Il principale punto di interesse qui è sicuramente il Rione Monti, una zona collinare ricca di trulli. Questo quartiere è diventato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO ed è il luogo perfetto per immergersi nella cultura e nell'architettura tradizionale della regione. Le stradine strette e tortuose serpeggiano tra i trulli, creando un ambiente suggestivo che sembra uscito da una favola.

Tra i trulli più famosi, spicca il Trullo Sovrano, il trullo più grande di Alberobello, che offre un'opportunità unica di esplorare l'interno di queste costruzioni affascinanti. Altri trulli sono stati trasformati in negozi di artigianato, ristoranti e alloggi, permettendo ai visitatori di vivere un'esperienza autentica. Oltre a questa attrazione però, Alberobello ospita anche la Chiesa dei Santi Medici, un edificio religioso in stile barocco situato proprio nel cuore del Rione Monti. Essa offre un contrasto affascinante con l'architettura circostante. Una passeggiata attraverso il centro storico del luogo è come un viaggio nel tempo.

Oltre a scoprire trulli antichi, si possono anche ammirare le botteghe degli artigiani locali, dove è possibile acquistare souvenir unici e prodotti tradizionali, tra cui ceramica dipinta a mano e oggetti in legno intagliato. Per non parlare dell'occasione di assaporare la cucina pugliese nei ristoranti locali! La gastronomia di Alberobello è ricca di sapori autentici e piatti tipici, come le orecchiette con sugo di pomodoro fresco e le prelibatezze a base di pesce. Eppure, tutto ciò ha un prezzo... e pure caro!

Alberobello, turista fa aperitivo e mostra lo scontrino: la maggiorazione è ingiusta!

Alberobello è molto più di una semplice destinazione turistica. È un viaggio nell'arte dell'architettura tradizionale e nella ricca cultura pugliese, un luogo dove il passato si fonde con il presente, creando un'esperienza unica che rimarrà impressa nella memoria di chiunque la visiti. Questo non significa però dover lucrare da parte di gestori di bar e locali come purtroppo sta avvenendo in ogni parte d'Italia che sia più o meno turistica.

Un utente di Instagram, @delprioregiovanni, ha infatti mostrato uno scontrino sui social che dimostra ancora una volta il rincaro dei commercianti. Ironicamente come didascalia al proprio posto racconta di cercare lavoro come affettatore di focaccia. Perché? Ebbene, per due birre e una focaccia ha speso 16 euro, neanche troppo considerando la location turistica. Il 'problema' è stato farsi tagliare a metà il rustico pugliese: questo ha determinato una maggiorazione di ben 2,10 euro. Ormai in tutta la nostra Penisola impazza la moda di guardare con più attenzione gli scontrini per scovare come i commercianti scelgano di far pagare di più o di meno per un servizio o l'altro.

