Mykonos, compare una scritta comica sulla lavagna del bar: "Salviamo la Terra, è l'unico pianeta con..."

Mykonos, la scritta che compare all'ingresso di un bar è decisamente comica: ecco perché la Terra dovrebbe essere salvata

Mykonos, una delle isole più affascinanti delle Cicladi in Grecia, è rinomata per la sua bellezza mozzafiato, le spiagge paradisiache, la vivace vita notturna e l'architettura tipica delle isole greche. Questo luogo cosmopolita attrae visitatori da tutto il mondo grazie alla sua combinazione unica di elementi tradizionali e moderni. Le rive sono tra le più belle del Mediterraneo. Dai lidi di sabbia dorata come Paradise Beach e Super Paradise Beach, dove è possibile ballare fino all'alba nei celebri beach club, a quelli più tranquilli come Psarou e Agios Ioannis, ci sono opzioni per ogni tipo di viaggiatore. Il mare cristallino e le strutture ben attrezzate rendono tali posti irresistibili.

Il capoluogo dell'isola, Chora (o Mykonos Town), è un incantevole labirinto di strade lastricate, case bianche imbiancate a calce e bouganville colorate. Le iconiche mulini a vento che dominano il paesaggio sono diventate un simbolo iconico del luogo. Il quartiere di Little Venice è un altro punto di interesse: qui le case si affacciano direttamente sul mare e i tramonti sono spettacolari. La Chiesa di Panagia Paraportiani è uno dei siti religiosi più importanti dell'isola. Questa struttura composta da diverse cappelle è un esempio affascinante di architettura cicladica, ed è stata costruita con un misto di influenze bizantine e veneziane.

Per chi cerca un'esperienza tranquilla, l'isola offre anche opportunità di escursioni. Si può visitare l'isola di Delos, un sito archeologico dell'antica Grecia e patrimonio dell'UNESCO, o partecipare a gite in barca per esplorare le acque cristalline e le remote spiagge circostanti. La vita notturna di Mykonos, infine, è leggendaria. I locali notturni, i bar sulla spiaggia e le feste iniziano dopo il tramonto e continuano fino alle prime ore del mattino. La zona di Mykonos Town è famosa per i suoi locali alla moda e l'atmosfera festosa. Proprio qui ci sono diversi bar, tra i quali uno che ha catturato l'attenzione per una lavagnetta molto particolare.

Mykonos, al bar spunta una scritta esilarante sul vino e l'ecologia: ecco cosa recita

In sintesi, Mykonos è un'isola affascinante che offre un mix unico di relax, divertimento, storia e bellezze naturali. La sua atmosfera cosmopolita e la combinazione di tradizione e modernità la rendono un luogo imperdibile per chiunque desideri sperimentare il meglio delle isole greche. E poi osservando meglio luoghi meno noti, si possono scorgere decisamente tante particolarità, come cartelli o scritte strane davanti a ristoranti e bar.

Nello specifico, davanti a un locale non meglio identificato (segnalato dalla pagina Instagram @scrittesuimuridelmondo), è apparsa una lavagnetta con una scritta: "Salviamo la Terra: è l'unico pianeta con il vino". La strategia di marketing è geniale e il messaggio importantissimo: davvero è necessario salvaguardare la natura per un futuro migliore e per le generazioni che verranno e che dovranno avere a che fare con un luogo inospitale, qualora non si attuino al più presto delle soluzioni ecologiche.

