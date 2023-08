"Ho detto a un uomo conosciuto su Tinder che non volevo più vederlo, lui mi ha fatto una richiesta scioccante"

Una donna ha raccontato di aver conosciuto un uomo tramite Tinder, la famosa app di incontri. Il primo appuntamento non è andato bene, motivo per cui la donna gli ha comunicato che non ce ne sarebbe stato un secondo. Lui, però, l'ha scioccata con una richiesta che non si sarebbe mai aspettata di ricevere.

Nell'epoca delle persone perennemente connesse, è inevitabile che si facciano anche conoscenze di persone rimanendo a casa sul divano. Da ormai oltre dieci anni, esistono moltissime app che permettono a due sconosciuti di mettersi in contatto online per, eventualmente, organizzare un appuntamento offline. La più famosa in Italia e in molti altri paesi è probabilmente Tinder. Grazie a lei, sono nate molte relazioni stabili, così come un numero enorme di storielle di una notte.

Una donna inglese, in forma anonima su Reddit, ha raccontato della sua esperienza con un uomo ed ha mostrato (tramite screenshot) l'assurda richiesta del soggetto in questione dopo avergli fatto sapere che non si sarebbero rivisti. Di lui sappiamo solo che è un uomo di Cipro che si trovava momentaneamente in Inghilterra. Il primo appuntamento non è andato particolarmente bene, motivo per cui la ragazza ha preferito non ripetere. In un messaggio inviato tramite Whatsapp, ha ammesso apertamente che "la mancanza di chimica" tra i due l'aveva convinta a non proseguire la conoscenza, ma che "gli augurava il meglio per la vita". L'uomo conosciuto tramite Tinder, tuttavia, non si è limitato a ribatte con un laconico: "Mi dispiace, buona fortuna anche a te".

L'assurda richiesta dell'uomo conosciuto su Tinder

L'uomo ha inviato una serie di messaggi a tratti scioccanti. "Non è stata una serata piacevole", ha esordito, per poi lamentarsi del fatto di aver pagato 8.30£ un Long Island. Indovinate un po'? Sì, avete indovinato: l'uomo ha chiesto alla ragazza conosciuta tramite Tinder un rimborso del drink offerto. Tutto vero: nello screenshot sono presenti anche i dati del suo conto corrente bancario su cui la ragazza avrebbe dovuto mandare i soldi. Non solo: oltre al drink "troppo caro", l'ha anche accusata di aver "bevuto una bottiglia intera di vino", cosa che la ragazza ha negato.

Nei messaggi si legge: "Ho pagato 1.75£ per il mio cocktail, mentre il tuo costava 8 sterline e 30. È troppo. Non dovevo pagarlo io, per cui ti chiedo di rimborsarmi di 8.30£". La ragazza, nello sfogo su Reddit, ha precisato: "Inizialmente mi ha offerto un Long Island, poi ha detto che preferisce il vino ed ha comprato una bottiglia, che abbiamo bevuto insieme". E ancora: "Non parlava bene inglese, anche questo ha influito. Il giorno dopo su Whatsapp mi ha chiesto di vedere un film insieme e gli ho risposto che non ci sarà un secondo appuntamento. Si è infuriato e mi ha chiesto i soldi indietro". Nei commenti, molti credono che come tanti uomini che usano Tinder, l'uomo volesse semplicemente andare a letto con la ragazza. Capendo che non avrebbe avuto un'altra possibilità, ha cercato di recuperare i soldi spesi. Non è chiaro se la ragazza glieli abbia restituiti, ma un'idea sulla sua risposta ce l'abbiamo.

