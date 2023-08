Savona, sulla spiaggia di Spotorno accade l'impensabile: un bassotto sale su una tavola da surf e...

Savona, a Spotorno un cane in spiaggia fa l'impensabile: ecco cosa succede quando sale sulla tavola da surf

La spiaggia di Spotorno, situata nella pittoresca città di Savona, è una destinazione costiera che incarna il fascino della riviera italiana. Con il suo mare cristallino, la sabbia dorata e l'atmosfera rilassata, questo lido è un luogo perfetto per trascorrere giornate di riposo e godersi il clima mediterraneo. La bellezza naturale qui è inconfondibile. Le acque lambiscono delicatamente la riva, creando un'armonia di colori tra il blu intenso e il dorato della sabbia. Questo posto offre ampi spazi dove stendere il proprio asciugamano o noleggiare lettini e ombrelloni per un comfort extra.

La spiaggia è ideale sia per le famiglie che per i visitatori in cerca di tranquillità, grazie alla sua vastità e alle numerose opzioni di intrattenimento. Il litorale è fiancheggiato da una passeggiata lungomare pittoresca, perfetta per una piacevole passeggiata serale o per ammirare il panorama durante le ore più fresche della giornata. Lungo la passeggiata, si trovano bar, caffetterie e ristoranti che offrono specialità locali e piatti a base di pesce fresco, permettendo ai visitatori di gustare i sapori autentici della regione.

Uno dei punti di forza della spiaggia di Spotorno è che offre diverse opportunità per praticare attività come il beach volley, il windsurf e il kayak, consentendo ai villeggianti di sperimentare il mare in modi diversi. L'atmosfera accogliente e familiare, poi, la fa da padrona qui. Le acque poco profonde e la dolce pendenza del fondale rendono questo luogo ideale per i bambini e per chiunque voglia fare il bagno in tutta tranquillità, compresi cagnolini di tutte le taglie e dimensioni, com'è in effetti accaduto con un bassotto che ha agito in maniera bizzarra davanti a una tavola da surf!

Savona, a Spotorno spunta un surfista anomalo: guardate il video di questo bassotto che ondeggia sulla tavola

Spotorno è una cittadina costiera che ha conservato il suo fascino tradizionale, offrendo un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana. La sua posizione strategica la rende facilmente raggiungibile da altre località della Liguria ed è perciò una meta popolare. Per fortuna, accanto a coloro i quali quando vanno in vacanza si comportano da 'bestie' abbandonando i propri animali, ci sono anche quelli che li lasciano in pensioni o portano gli amici a quattro zampe con sé. È il caso di un bassotto che il suo padrone ha scelto di far andare in spiaggia assieme a lui.

Nel video ambientato proprio sulla spiaggia non lontana da Savona, il bassotto è vestito di un giubbotto salvagente con il padrone che lo tiene al guinzaglio. Il cane, con grande entusiasmo non solo sale su una tavola da surf, ma inizia anche ad ondeggiare a riva con il suo proprietario che lo fa girare e divertire. Il filmato è irresistibile come poche cose nella vita e di certo vi strapperà un sorriso.

