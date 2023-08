Turismo di agosto, in un bar due clienti ordinano solo una bottiglia d'acqua e chiedono questi 'extra'

Siamo nel periodo di Ferragosto, quello in cui un numero altissimo di italiani si spostano per le proprie ferie. È anche una delle settimane in cui bar e ristoranti sono maggiormente pieni. Un dipendente di un locale ha mostrato la comanda inviatagli da un collega: due clienti hanno ordinato solo una bottiglia d'acqua, ma hanno chiesto diversi 'extra'.

Tutto cambia. Fino a pochi anni fa, agosto e in particolare i giorni del Ponte di Ferragosto facevano rima con espressioni come "boom di presenze", "tutto esaurito" e "record di turisti". Almeno per quanto riguarda il 2023, non è più così. O, quantomeno, in quest'anno complesso sono diminuiti in maniera sensibile i turisti italiani nelle località turistiche nostrane. Al contrario, il numero di quelli stranieri è in continua crescita. Un'altissima percentuale di loro, tuttavia, scelgono località arcinote, come Roma, Firenze, Venezia, Napoli e Costiera Amalfitana.

Soffrono (per modo dire) regioni meno conosciute nel resto del mondo. Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, in una dichiarazione ad Ansa.it, ha ammesso: "Non sta andando male, ma nemmeno a gonfie vele. In Versilia l'occupazione è del 70%, mentre l'anno scorso eravamo all'87%". L'esperto fa notare che "il calo generalizzato è del 15%", sebbene in alcune località i picchi arrivino anche al 30%. Insomma, un turismo d'agosto in chiaroscuro per l'Italia; da una parte i lavoratori del settore hanno visto diminuire i carichi di lavoro dopo un maggio, un giugno e un luglio ottimi, ma al contempo gli imprenditori stanno incassando di meno.

Turisti di agosto: l'acqua minerale e tanti extra

Il mese corrente è stato caratterizzato da due polemiche che hanno fatto parlare per giorni gli utenti italiani dei social. Un ristorante del lago di Como ha chiesto 2€ extra solo per aver tagliato un toast; dei colleghi a Novi Ligure hanno aggiunto allo scontrino la stessa cifra, solo per aver fornito un piattino in più a una cliente, desiderosa di far assaggiare la pasta al pesto a sua figlia. Da un'altra località turistica italiana arriva uno scontrino diverso, che è la comanda ricevuta dagli addetti al bar: due persone hanno chiesto una 'semplice' bottiglia d'acqua e ben tre extra:

Non sappiamo se il bar in questione abbia chiesto l'extra per il succo di limone, ma di certo il cliente non ha avuto vergogna ad effettuare un ordine a suo modo complesso. Parlando di scontrini particolari, nelle ultime ore su Eccellenze Meridionali è diventato virale quello della "pasta alla norma abbondante" e dell'appunto fatto da un dipendente sui clienti che l'hanno richiesta. Agosto è un periodo difficile per chi lavora nel campo della ristorazione: viene dopo due mesi molto intensi; inoltre in determinate giornate, specialmente nel weekend, fa registrare record di affluenza. Bisogna stringere i denti: settembre sarà meno pesante, poi lentamente la stagione estiva si avvierà verso la conclusione.

