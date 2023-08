Ferie, sulla saracinesca del negozio chiuso compare un cartello perfetto contro i clienti impiccioni: "Se non mi vedete arrivare..."

Ferie, davanti al negozio chiuso appare un cartello esilarante a prova di impiccioni! Ecco cosa recita in merito alle vacanze dell'esercente

Comunicare chiaramente le proprie ferie ai clienti quando si gestisce un negozio è essenziale per evitare malintesi e assicurarsi che la clientela sia informata. Si dovrebbe iniziare ad annunciare il periodo di vacanza in anticipo. Questo darà ai clienti il ​​tempo di prepararsi e fare gli acquisti necessari prima della chiusura. Essenziale è anche l'aspetto visivo. Pertanto, torna sempre utile posizionare cartelli ben visibili all'interno del locale con le date di inizio e fine del riposo. Tali avvisi dovrebbero essere messi in punti strategici come l'ingresso o i punti di pagamento dai quali passano praticamente tutti.

Può essere utile anche utilizzare i canali di comunicazione online, come il proprio sito web, la pagina dei social media e la newsletter, per informare i clienti sulle ferie. Scrivere post o messaggi chiari con le date di chiusura e spiegare che ci si sta prendendo una pausa temporanea è una buona soluzione. Ancora meglio, se si ha un sistema di messaggistica automatica per il proprio negozio, inserire nelle risposte generate le informazioni sulle proprie vacanze e sulla riapertura. Dato che spesso può capitare di dover cambiare della merce, è anche auspicabile includere una breve nota sullo scontrino dato ai clienti, in cui essi sapranno perfettamente come comportarsi in casi simili.

Nel caso in cui i clienti abbiano bisogno di assistenza durante il periodo di chiusura, sarebbe carino - ma non è obbligatorio, lasciare un numero di telefono o un indirizzo e-mail di emergenza a cui possono rivolgersi. Infine, mostrare gratitudine a coloro i quali dovranno rinunciare a un servizio per qualche settimana è d'obbligo, ringraziarli per la loro comprensione e pazienza durante il periodo di chiusura è fattibile aggiungendo un semplice 'grazie' alla fine dei vari messaggi/cartelli. Se poi si vuole essere ancora più amici con la clientela, si può fare come quest'uomo.

Ferie, un negoziante mette questo cartello davanti alla porta della bottega chiusa: "Franco, avendo guadagnato abbastanza è andato..."

Comunicare in modo chiaro ed efficiente le proprie ferie ai clienti dimostra professionalità e cura nei confronti della clientela, contribuendo a mantenere una buona reputazione del proprio negozio. Qualora si abbia anche un rapporto speciale con essa, è opportuno dare qualche altra specifica in merito al periodo di vacanza. Così ha fatto un uomo che ha inserito davanti alla propria bottega il cartello di ferie più specifico mai esistito (su segnalazione di @cristiano.militello e @nico243_94). Ecco le parole che recita.

"Chiuso per ferie, da oggi al 4/09. Franco, avendo guadagnato quanto basta, è andato a' mmare! Se non mi vedete arrivare, tranquilli, sono qui!", questo ciò che è scritto sul cartello. A far sorridere è il fatto che il commerciante parli di sé prima in terza persona, poi in prima. Lascia invece di più l'amaro in bocca il fatto che il cartello indica come qui l'immagine della Salerno-Reggio Calabria, da sempre strada molto trafficata nel periodo estivo. Ad ogni modo tutte queste specifiche sono a prova di impiccioni, questo è certo!

LEGGI ANCHE: "Da 20enne a 60enne in pochi minuti", la tintura non convince: commenti al vetriolo contro il parrucchiere (e la cliente)