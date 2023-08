In strada spunta una scritta antipatica (ma sincera) contro gli egocentrici: "Pensi che tutto giri intorno a te? Sappi che..."

Sul muro in strada compare una scritta alquanto antipatica - ma giusta, diretta agli egocentrici: ecco cosa recita

Sono innumerevoli e di varia natura le scritte che si possono trovare in strada sui muri. Questo fenomeno è comune in molte città e può includere ad esempio i graffiti: molti artisti realizzano murales e opere su pareti e superfici visibili. Questi possono essere sia disegni autorizzati che illegali. Lungo le vie si trovano spesso manifesti pubblicitari sotto forma di scritte che promuovono prodotti, servizi, eventi o iniziative locali. Lo stesso vale per alcuna segnaletica stradale (essenziale, d'altro canto, per guidare i conducenti e i pedoni in modo sicuro attraverso il traffico). Tali indicazioni forniscono regole fondamentali.

A volte vengono affisse scritte che esprimono opinioni politiche, sociali o ambientali su questioni locali o globali. In qualche caso anche le insegne dei negozi che indicano le attività commerciali presenti in quella zona sono presentate sotto forma di scritta, soprattutto se si tratta di posti e borghi antichi. Alcune città promuovono la street art come forma di espressione culturale e artistica. Trovare murales colorati e creativi lungo le strade dunque non è raro. Durante eventi speciali, come festival o fiere, potrebbero apparire anche scritte temporanee per fornire informazioni ai partecipanti.

In alcuni casi, per la maggiore, tuttavia appaiono in strada scritte non autorizzate con citazioni o messaggi positivi per ispirare le persone. È importante notare che quasi mai queste ultime sono legali. Molte città hanno regole e regolamenti che disciplinano ciò che può essere dipinto lungo le strade. Queste frasi su muro che possono danneggiare la proprietà pubblica e privata, potrebbero pertanto comportare sanzioni legali. Ciò non è importato a chiunque abbia stenografato la scritta di oggi...

Scritta sul muro 'atipica', stavolta se la prende con gli egocentrici: ecco cosa recita

La pagina Instagram @muri_puliti_popoli_muti scova ogni volta delle scritte atipiche sui muri italiani. Se in alcuni casi si tratta di dediche d'amore e in altri di frasi piuttosto ciniche che vanno a sottolineare come la vita sia fondamentalmente orrenda, ogni tanto capitano anche proposizioni filosofiche o che invitano alla riflessione. Quella di oggi è su questa scia, ma non evita di presentare un tratto fortemente sarcastico. Cosa recita? Ecco svelato il mistero.

La scritta rossa su muro giallo dice: "Tu che pensi che tutto giri intorno a te. Fatti vedè, magari è labirintite". Il tono è chiaramente ironico e va a smontare quelle persone eccessivamente egocentriche. Ma che cos'è la labirintite? Trattasi di un disturbo dell'orecchio interno che provoca vertigini e altri sintomi correlati, in quanto il labirinto - senza scendere eccessivamente nei tecnicismi, è una parte dell'orecchio interno responsabile dell'equilibrio e della percezione del movimento. Questo problema può essere causato da diversi fattori, tra cui infezioni, infiammazioni o problemi circolatori che colpiscono il labirinto.

