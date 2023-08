Fa la lavatrice troppo tardi e la centrifuga sveglia tutto il palazzo: la ripicca del vicino è perfetta

Qualcuno fa una lavatrice di notte con tanto di centrifuga, infischiandosene di poter disturbare i vicini: uno di loro decide di vendicarsi così...

Fare la lavatrice con centrifuga di notte potrebbe disturbare i vicini nel condominio. L'azione dell'elettrodomestico, specialmente durante le ore notturne, può produrre rumori forti e fastidiosi che potrebbero essere udibili nelle unità abitative vicine. Poiché molte persone cercano tranquillità e silenzio per riposare, è importante essere consapevoli del livello di caos che si genera. La maggior parte dei condomini ha regole o norme di convivenza che stabiliscono orari in cui è preferibile evitare sconquassi e disturbi vari. Questi generalmente includono le ore notturne, solitamente dalle 22:00 o 23:00 fino alle 8:00 del mattino.

Prima di iniziare qualsiasi attività che potrebbe generare rumore, specialmente durante le ore tranquille, il consiglio è quello di verificare il regolamento del proprio condominio o di parlare con i vicini se si tratta di un'eccezione per evitare possibili disagi. Se si ha davvero bisogno di fare la lavatrice durante le ore notturne - magari per una difficoltà ad essere presente in casa in quelle diurne, si potrebbe considerare l'uso di metodi per ridurre il rumore, come poggiare la lavatrice su tappeti anti vibranti o cercare di posizionarla in una zona meno vicina alle unità abitative dei tuoi vicini. In ogni caso, gli elettrodomestici più all'avanguardia (ormai) hanno anche la possibilità di essere azionati a distanza. Insomma, non ci sono tante scuse...

La lavatrice con centrifuga lo disturba durante tutta la notte, il giorno seguente si vendica così di chi l'ha fatta

Immaginate di dormire beatamente e di essere svegliati nel bel mezzo del vostro sonno da un rumore insistente e duraturo. Come la prendereste? Se soffriste di insonnia e foste riusciti a stento a trovare la formula giusta per accompagnarvi tra le braccia di Morfeo non impazzireste nei confronti di un vicino che ha ben pensato di azionare la lavatrice in orari decisamente non consoni? Ecco, questo è ciò che deve essere accaduto all'inquilino di un palazzo spagnolo che, innervosito dal rumore fatto dal condomino del suo stesso edificio, ha deciso di reagire in malo modo.

Dopo averci dormito su - fa sorridere questa cosa, si è armato di carta e penna per mettere nero su bianco la propria vendetta. Infatti ha scritto con un tono decisamente alterato: "Vicino, non sarà proprio il caso alla fine della giornata, mettere una lavatrice con quel rumore alle 22:17, no? Viviamo in una comunità e questo significa rispettare il resto dei vicini, grazie". Insomma, il condomino disturbato si è vendicato mettendo alla berlina l'altro davanti a tutto il palazzo - dato che ha lasciato il bigliettino in ascensore. La segnalazione arriva dalla pagina spagnola @LiosdeVecinos.

