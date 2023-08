Trova le lenzuola del vicino sul terrazzo e lascia un avviso: "Te le ridarò, ma solo a una condizione"

Un uomo trova delle lenzuola sul proprio balcone. Non sapendo di chi siano lascia un bigliettino nel palazzo, ma sarà disposto a fornire l'oggetto perso solo a una condizione

Può capitare che oggetti cadano sul terrazzo dell'inquilino del piano di sotto, specialmente se ci sono balconi sovrapposti o terrazze in un edificio. Ciò può essere causato da una varietà di fattori, come il vento, le condizioni atmosferiche, il deterioramento degli oggetti o errori accidentali. Se ciò succede spesso bisogna in primis cercare di capire la causa dell'incidente. Ad esempio, potrebbe essere dovuto a oggetti lasciati senza sorveglianza sul balcone, a una tempesta inaspettata o a motivi strutturali. Qualora siate l'inquilino dell'appartamento sopra, potreste voler contattare l'inquilino del piano di sotto per riavere l'oggetto: è giusto farlo, ma previo lo scusarsi e lo spiegare la situazione

Se gli oggetti caduti hanno causato danni alla proprietà dell'inquilino del piano di sotto, potrebbe essere necessario affrontare la questione dell'assicurazione o comunque una spesa, anche se spesso si tratta solo di lenzuola o panni caduti mentre li si ritirava. Anche se la scomodità in quest'ultimo caso è davvero minima, conviene comunque sempre prendere misure preventive per evitare che ciò accada nuovamente, evitando di lasciare vestiti leggeri o instabili in luoghi dove potrebbero essere spazzati via dal vento. Questo ovviamente, se si tratta di un problema del condomino. A volte, infatti, la caduta degli oggetti è dovuta anche a problemi strutturali. Non di certo le lenzuola, comunque.

In sintesi, la comunicazione aperta e la prevenzione sono chiavi per affrontare la situazione in modo efficace. Assicurarsi di adottare misure responsabili per prevenire incidenti simili e di essere pronto a collaborare con gli altri inquilini o proprietari dell'edificio per garantire la sicurezza e il benessere di tutti, è essenziale. Soprattutto se spuntano poi dei condomini particolari.

Le lenzuola dell'inquilino al piano di sopra cadono sul suo terrazzo, è disposto a riconsegnarle solo se...

Ci spostiamo in condominio in Spagna, dove è accaduto qualcosa di assolutamente abituale: sono cadute delle lenzuola da un piano superiore a uno inferiore. Niente di trascendentale. Cosa fareste voi se vi capitasse di trovare degli oggetti non vostri, ma appartenenti a qualcun altro? Certamente, lascereste un avviso. Ed è esattamente ciò che ha fatto il protagonista di quest'articolo. Peccato che però sia disposto a cedere le lenzuola a chiunque le abbia perse a una sola condizione.

Il cartello lasciato nell'androne del palazzo - e segnalato dalla pagina Twitter @LiosdeVecinos, recita: "Se qualcuno ha perso un lenzuolo con angoli, bussi al primo piano. scala A". Fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse per un'ulteriore aggiunta: "Attenzione: chiederemo il colore". Insomma, chi ha perso le lenzuola potrà riaverle, ma ad un'unica condizione: che possa dimostrare che è davvero lui ad averle smarrite!

