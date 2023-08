Napoli, in circumvesuviana compare il segnale: "Occhio al portafogli!", qualcuno a penna fa un'aggiunta sincerissima

Napoli, nella circumvesuviana spunta un cartello che recita: "Occhio al portafogli". Qualcuno, sotto, fa un'aggiunta a penna che fa sorridere

La Circumvesuviana è una rete di treni suburbani che collega Napoli con varie località dell'area metropolitana e delle vicine zone costiere, compresa la parte del Vesuvio. È un mezzo di trasporto molto utilizzato dai pendolari e dai turisti per raggiungere diverse destinazioni nei dintorni del capoluogo campano. La ferrovia comprende diverse linee che collegano il luogo per eccellenza dei partenopei a destinazioni come Pompei ed Ercolano (famose per le loro rovine archeologiche ben conservate), ma anche Sorrento (una delle destinazioni più apprezzate nel periodo estivo) e altre località lungo la costa (ad esempio Vico Equense o Castellammare di Stabia).

I treni Circumvesuviana sono abbastanza frequenti, ma le condizioni e la pulizia dei vagoni possono variare. Alcune linee potrebbero essere affollate, specialmente durante l'orario di punta o nei periodi di maggior flusso turistico. Ad ogni modo, il tempo di percorrenza è un vantaggio di questa rete se si considera che tra Napoli e Sorrento, in media, si impiega circa 1 ora, 1 ora e 30 minuti. I biglietti possono essere acquistati alle stazioni o alle macchinette automatiche e vanno validati prima di salire a bordo, perché, come per tutti i servizi del genere, ci sono i controllori pronti a multare i trasgressori.

Gli orari dei treni variavano a seconda della linea e del giorno della settimana. È consigliabile consultare il sito web ufficiale della Circumvesuviana o le bacheche delle stazioni per ottenerli aggiornati. È importante tenere presente che questo servizio ferroviario potrebbe non avere lo stesso livello di comfort e servizio di treni ad alta velocità, ma è un modo conveniente per esplorare le località vicine a Napoli e raggiungere alcune delle attrazioni turistiche più importanti della zona. E poi, entrare nei vagoni riserva sempre tante sorprese...

Napoli, spunta un cartello esilarante in circumvesuviana che invita a stare attenti al portafogli: la replica di qualcuno sotto è geniale

La pagina Instagram @vesuvianastateofmind è sempre molto attenta a quello che succede nella rete ferroviaria di Napoli in questione. Qualche ora fa, così, ha pubblicato una segnalazione di un adesivo particolare, che è stato commentato da qualcuno con una scritta divertente. Nello specifico il segnale di pericolo recita: "Occhio al portafogli". Trattasi di un avviso sterile considerando il fatto che ormai in qualsiasi zona d'Italia e del mondo i ladri sono dietro l'angolo.

Tuttavia, quello che fa sorridere non è tanto il cartello spuntato, quanto la scritta a commento di quest'ultimo lasciata da qualcuno. Essa recita: "No, anche se me l'ho rubano sti ca**i, non teng' n'euro". Al di là dell'errore grammaticale ('me LO rubano') e il dialetto di Napoli, quello che fa sorridere è proprio il principio per il quale la persona in questione abbia il borsellino privo di monete, figurarsi di banconote!

LEGGI ANCHE: Spagna, nell'androne del palazzo compare un cartello tragicomico contro i fumatori: "Sei incluso anche tu che..."