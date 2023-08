Sassari, dal fruttivendolo appare un avviso infamissimo contro i clienti invadenti: "Se toccate la merce..."

Sassari, da un fruttivendolo della zona spunta una lavagnetta con un avviso inquietante contro i clienti maleducati: ecco cosa succederà loro se toccheranno la merce

Sassari è una città situata nella regione italiana della Sardegna ed è ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Una delle sue attrazioni è la Cattedrale di San Nicola risalente al XII secolo e uno dei monumenti più importanti della città. La facciata gotica è particolarmente impressionante e l'interno è decorato con opere d'arte e affreschi. Famosa in questa località è anche Piazza d'Italia che ne rappresenta il cuore. Qui si trovano diversi edifici storici, negozi, caffè e ristoranti. Dal duomo gotico, ci si sposta ad uno stile rinascimentale con il Palazzo Ducale che attualmente ospita il Municipio e la Galleria Comunale d'Arte.

La Fontana di Rosello - medievale e situata in una delle piazze della città, è invece un'architettura caratterizzata da una statua di un guerriero su un cavallo. È un simbolo di Sassari e spesso viene usata come luogo di ritrovo. Per gli amanti del passato, c'è il Museo Sanna che ospita una vasta collezione di reperti archeologici, opere d'arte e manufatti legati alla storia e alla cultura della regione. Forse in pochi lo sanno, ma nella località in questione sono state trovate anche rovine di un antico anfiteatro romano: esse possono essere visitate per ottenere un'idea della vita durante l'epoca romana.

La Basilica di San Gavino (uno dei principali esempi di architettura romanica in Sardegna), il Parco di Monserrato (con ampi spazi verdi, sentieri e una vista panoramica sulla città), il Teatro Civico (punto di riferimento culturale), il Museo dell'Intreccio Mediterraneo (con manufatti artigianali e opere d'arte legate a questa antica tecnica) costituiscono le ultime attrazioni della città. Eppure, a ben vedere...

Sassari, tra le attrazioni spunta dal fruttivendolo un cartello comico: ecco cosa recita

Quelle sopracitate sono solo alcune delle attrazioni che Sassari ha da offrire. La città è ricca di storia e cultura, e passeggiare per le sue strade e piazze permetterà di scoprire molti altri luoghi affascinanti. In particolare, andando dal fruttivendolo potreste imbattervi in un'avventura molto pericolosa. Perché? Ecco cosa succede, secondo la testimonianza Instagram dell'utente @francescaarca_fra a chi dovesse toccare la merce di questo esercizio commerciale.

All'ingresso del fruttivendolo di Sassari è spuntato un cartello che recita: "È severamente vietato solleticare e massaggiare la merce esposta. Ai più invadenti e masochisti bacchetteremo le mani e se necessario le mozzeremo e le rivenderemo a prezzo di mercato". L'avviso è infamissimo, ma d'altro canto è pur vero che toccare la frutta è un danno sia per coloro i quali si accingono ad acquistarla dopo (si ammacca e si riempie di germi e batteri), sia per il commerciante che non può venderla se troppo danneggiata.

