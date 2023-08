Scrive un avviso di chiusura cancello, ma qualcuno glielo scarabocchia tutto: il giorno dopo attua una vendetta infamissima

Un condomino scrive un avviso per il quale è opportuno chiudere il cancello d'ingresso. Qualcuno ben pensa di scarabocchiare l'avviso. Così l'autore originale si sente in dovere di fare un'aggiunta infamissima: ecco le sue ultime parole

La cattiva educazione e la mancanza di rispetto possono portare a situazioni spiacevoli e disfunzionali all'interno di un condominio, compresi gli avvisi condominiali. È importante cercare di mantenere un clima di rispetto reciproco e comunicazione efficace all'interno della comunità. Quando si pubblicano avvisi o comunicazioni all'interno del palazzo, è essenziale utilizzare un linguaggio chiaro e rispettoso. Evita toni accusatori o offensivi che potrebbero generare conflitti. Anche se si è frustrati da una situazione o da comportamenti inappropriati, sarebbe sempre opportuno cercare di mantenere la calma e la compostezza nella propria comunicazione. Rispondere con rabbia o sfogo non farà che peggiorare la situazione.

Se la cattiva educazione continua a essere un problema ricorrente, potrebbe essere utile coinvolgere il consiglio condominiale. Quest'ultimo può adottare misure per affrontare i comportamenti inappropriati e promuovere un ambiente di rispetto e collaborazione. In alcuni casi, potrebbe essere opportuno coinvolgere un mediatore neutrale che possa facilitare la comunicazione tra le parti coinvolte e cercare di raggiungere una soluzione equa. Le riunioni, d'altro canto, possono essere un'opportunità per discutere apertamente le problematiche e cercare soluzioni collettive.

Qualora si incontri un avviso deturpato, si potrebbe rispondere con una comunicazione scritta che esprima la propria preoccupazione per l'atteggiamento inappropriato e suggerisca una comunicazione più costruttiva, invece di fare ciò che ha fatto colui che ha scritto un cartello di chiusura cancello. Ecco nello specifico cos'è accaduto.

L'avviso di chiusura cancello viene deturpato, il giorno seguente l'autore del cartello si vendica con un'aggiunta infamissima: "Fatti riconoscere che..."

L'obiettivo principale di un condominio dovrebbe essere quello di promuovere una convivenza pacifica e rispettosa all'interno del palazzo. La comunicazione aperta e la ricerca di soluzioni collaborative possono contribuire a creare un ambiente più armonioso. Purtroppo però non è sempre così. Nell'edificio di una città italiana non meglio identificata è apparso un cartello che recita: "Chiudere sempre il cancello". Purtroppo l'avviso è stato poi completamente deturpato e scarabocchiato con disegni osceni.

Il giorno seguente, l'autore della scritta - sentendosi ferito nel proprio orgoglio evidentemente, ha fatto un'aggiunta a penna cattivissima. Nello specifico ha scritto: "Fatti riconoscere me**a e facciamo i conti". Insomma, non sembra aver presa particolarmente bene la propria opera d'arte completamente rovinata. L'importante, ad ogni modo, è che il messaggio di chiudere il cancello - per prevenire ingressi indesiderati, sia passato. La segnalazione, comunque, viene dalla pagina Instagram @starwalls, sempre attenta nel segnalare scritte sui muri, cartelli o altre stranezze che si possono trovare in giro per le città italiane (perlopiù).

LEGGI ANCHE: "Ho 800 tatuaggi e sono disoccupata: ecco come rispondono quando chiedo di assumermi"