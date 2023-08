Avellino, dal tabaccaio spunta un cartello di ferie comico: "Chiuso dal 13 al 27 agosto, se vi manco..."

Avellino, la tabaccheria espone un cartello di ferie che va dal 13 al 27 agosto: a far sorridere è il modo in cui l'esercente ha dichiarato la vacanza

Avellino è una città della Campania che pur essendo di medie dimensioni, ha alcune attrazioni interessanti da offrire. Ad esempio, la Cattedrale di San Modestino è il principale luogo di culto; l'edificio attuale risale al XVIII secolo ed è noto per la sua facciata barocca. C'è anche il Museo Irpino dedicato alla storia, all'arte e alla cultura della zona: esso ospita una varietà di reperti storici, opere d'arte e manufatti locali. Altro posto per gli amanti della religione è la Chiesa di San Francesco che presenta uno stile architettonico gotico e rinascimentale. All'interno si possono ammirare affreschi davvero suggestivi.

La piazza principale di Avellino, Piazza della Libertà, è un luogo ideale per passeggiare e rilassarsi. È circondato da edifici storici e offre un'atmosfera vivace. Non lontano da essa c'è il Teatro Carlo Gesualdo (intitolato al celebre compositore nativo della città). Trattasi di un luogo importante per spettacoli teatrali, concerti e rappresentazioni artistiche. Il Parco Santo Spirito e la Villa Comunale sono luoghi pubblici ideali per rilassarsi, fare una passeggiata o sport, ma pure organizzare un picnic. Dispongono di ampi spazi verdi, piste ciclabili e zone gioco per i bambini.

La Chiesa di Santa Maria delle Grazie (rinascimentale e con affreschi e opere d'arte di interesse storico e artistico) e il centro storico di Avellino con una serie di stradine affascinanti, piazze pittoresche ed edifici particolari (come la torre dell'orologio) concludono le principali attrazioni della città. La provincia campana, comunque, ospita vari eventi culturali durante l'anno, come festival, mostre d'arte, concerti (quest'anno ancor di più con ospiti d'eccezione del calibro di Daniele Silvestri, Achille Lauro e Tananai) e rappresentazioni teatrali. Questi possono arricchire ulteriormente l'esperienza culturale della città. A rendere divertente il luogo ci pensano poi cartelli... esilaranti!

Avellino, davanti alla tabaccheria c'è il cartello di ferie più divertente di sempre: cosa recita

Nonostante non sia una città turistica di primo piano, Avellino ha un fascino proprio e offre l'opportunità di esplorare la cultura e la storia della regione Campania. Inoltre, girando per la località si possono 'beccare' dei veri e propri scorci esilaranti, come quello catturato oggi per voi. Un tabaccaio, infatti, ha deciso di annunciare le proprie e meritate ferie in maniera davvero esilarante, preparando un cartello per il suo negozio che fa sorridere proprio tutti.

Nello specifico, il cartello recita: "Chiuso per ferie dal 13/08 al 27/08. Se vi manco, guardate la foto". Se così la scritta fa già abbastanza ridere, a condire il tutto in maniera ancor più comica c'è uno scatto allegato del tabaccaio munito di occhiali da sole e un bel sorriso. Sulla fronte un bigliettino non meglio identificabile dal profilo Instagram che fornisce lo scatto: @emiliano_noviello.

