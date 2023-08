Barbiere taglia capelli e barba a un senzatetto: il cambio look è drastico

L'abito fa il monaco? A quanto pare, sì. Un barbiere ha tagliato i capelli e accorciato la barba a un senzatetto, donandogli un nuovo aspetto. L'uomo riuscirà a cambiare vita dopo la visita dal barbiere?

La scienza ha dimostrato che la prima impressione di una persona nasce dopo sette secondi di osservazione. Quando si conosce qualcuno in maniera approfondita, ci si può innamorare del suo carattere e della sua personalità, ma quando questo è ancora uno sconosciuto, la prima cosa che conta è l'apparenza. Ecco perché se si vuole fare immediatamente bella figura con qualcuno, bisogna curare innanzitutto proprio aspetto esteriore. Quasi sempre, i senzatetto hanno un aspetto trascurato, com'è inevitabile per qualcuno che raramente accede ai servizi igienici e non può permettersi una seduta dal barbiere o dall'estetista.

Tra i tanti senza fissa dimora che abitano nel nostro pianeta, c'è Bruno Henrique Cassimiro Ramos, brasiliano che vive per le strade della megalopoli di San Paolo. Come tante altri clochard, l'uomo ha capelli lunghi e barba folta. O almeno, li aveva fino a quando non ha incontrato Leandro Matias, barbiere e parrucchiere di San Paolo. Quest'ultimo si trovava in giro per la città e stava aspettando che la luce del semaforo per l'attraversamento pedonale diventasse verde, quando ha notato Bruno, che chiedeva l'elemosina sul marciapiede.

Il barbiere incontra il senzatetto: la trasformazione è sorprendente

In un'intervista al sito brasiliano Opovo, il barbiere ha dichiarato che appena lo ha visto, si è chiesto come potesse aiutare quell'uomo. La prima idea che gli è venuta in mente è stata invitarlo al suo salone. "Gli ho dato il mio biglietto da visita e gli ho detto che poteva venirmi a trovare in qualsiasi momento, perché volevo aiutarlo a cambiare look". Inizialmente Bruno è apparso sospettoso, per cui qualche ora più tardi è stato il parrucchiere a tornare da lui e ad accompagnarlo personalmente presso il suo salone. La prima cosa che ha fatto? "Gli ho dato sapone e un paio di asciugamani. Gli ho detto di farsi la doccia della sua vita. Poi gli ho offerto il pranzo".

Dopo avergli dato da mangiare, come promesso, gli ha anche cambiato radicalmente l'aspetto: "Un favoloso taglio di capelli con tanto di colpi di sole, un accorciamento deciso della barba, un trattamento facciale e uno sfoltimento delle sopracciglia", ha dichiarato il parrucchiere. Come ha reagito il senzatetto al vedersi allo specchio? "Quando ho finito, era sotto shock. Non si riconosceva più: da senzatetto era diventato modello", ha scherzato Matias. Dopo che il post è diventato virale in Brasile, un dentista si è offerto per dargli un trattamento dentale gratis. Non è chiaro cosa sia successo dopo, ma se Bruno era alla ricerca di un nuovo inizio, lo ha trovato grazie a due persone generose.

