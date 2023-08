"Ho 800 tatuaggi e sono disoccupata: ecco come rispondono quando chiedo di assumermi"

Una donna che vanta circa 800 tatuaggi sta avendo difficoltà nel trovare un lavoro. In un'intervista, ha spiegato quali sono le critiche che riceve più spesso quando si presenta ad un colloquio, anche per lavori che non prevedono un contatto con il pubblico vero e proprio.

È stato stimato che nel mondo ci siano oltre 225 milioni di persone tatuate. In alcuni paesi occidentali, come Italia, Svezia, Regno Unito e Francia, le percentuali di persone con almeno un disegno permanente sul proprio corpo oscillano tra il 30 e il 38% (come nel caso dell'Italia, paese più tatuato al mondo). Molti si fermano a pochi tattoo e pochi arrivano in doppia cifra. Poi c'è anche chi arriva a tatuare oltre l'80% del proprio corpo. Questo è il caso di Melissa Sloan, oggi 46enne, che è stata definita "la donna più tatuata del Regno Unito".

'Missy', come la chiamano gli amici, ha ammesso di non essere riuscire a trovare un lavoro fisso negli ultimi venti anni. Quando era da poco maggiorenne, si guadagnava da vivere come addetta alle pulizie, ma ultimamente non riesce a farsi assumere in alcun modo. La donna gallese ha ammesso: "Mi sono candidata per diversi lavori negli ultimi anni. Ogni volta capita che mi guardino e mi chiedano: 'Cosa sono tutti questi tatuaggi?', come se non fossi un essere umano. Vorrei tanto iniziare un lavoro e dimostrare il mio valore, perché molti mi hanno detto che per colpa del mio aspetto non sono disposti a darmi un lavoro e che per me è impossibile trovarne uno".

La donna con 800 tatuaggi e i colloqui in strada

Il Daily Star (dailystar.co.uk) l'ha portata per le strade di una città non precisata del Galles per farla interagire con passanti a caso. Alla sua intervistatrice, ha ammesso che il lavoro dei suoi sogni sarebbe quello dell'avvocato. Per strada, la giornalista e la donna hanno trovato proprio una persona che lavora come responsabile delle risorse umane. Quest'ultima ha dichiarato che darebbe un lavoro a Melissa: "Credo che nessuno dovrebbe essere discriminato per il proprio aspetto. Ognuno dovrebbe potersi esprimere liberamente, anche sul posto di lavoro".

Poi le due hanno fermato un operaio, a cui hanno chiesto se gli farebbe piacere avere la 46enne come collega. "Non mi dispiacerebbe affatto. Ho colleghi che lavorano con noi con la faccia tatuata. Noi, nello specifico, lavoriamo sottoterra, quindi nessun problema. Basta che non fai male a nessuno, per me sei il benvenuto". Infine, un uomo che lavora per eventi di lusso ha dichiarato che darebbe una chance a Melissa: "Io lavoro a Camdem Town, a Londra. Per me è normalissimo vedere persone tatuate da capo a piedi. Anche Amy Winehouse frequentava molto Camden". Le persone comuni non sono contrarie ai tatuaggi della 46enne, eppure a suo avviso nessuno ha intenzione di darle un lavoro.

