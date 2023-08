Veneto, ristoratore espone un cartello severo (ma giusto) sulla vetrina del suo locale: "Cani sì, bambini..."

Veneto, un ristoratore mette un cartello severissimo (ma altrettanto giusto per certi versi) davanti alla vetrina del suo locale: ecco cosa recita la scritta

Veneto, davanti a un ristorante spunta un cartello che ridere, ma anche riflettere: cosa recita

Il Veneto offre una varietà di esperienze che spaziano dalla cultura all'arte, dalla natura all'enogastronomia. È una regione che incanta sia i viaggiatori che cercano la ricchezza delle città d'arte, sia coloro che desiderano esplorare la bellezza naturale e l'autentica dell'Italia. E poi, davanti alle vetrine dei locali si possono trovare strani cartelli, come quello segnalato dalla pagina Instagram @intrashttenimento2.0, da sempre interessata a mostrare ciò che di divertente accade in Italia e nel mondo.

Il biglietto, leggibile sulla vetrina di un ristorante a giudicare dalle bottiglie di vino che si vedono sullo sfondo recita: "Cani sì, bambini dipende". Il gestore del locale, insomma, ha voluto da un lato dare il lasciapassare agli amici a quattro zampe che non sempre sono i benvoluti nei posti pubblici, dall'altro sottolineare come - a volte, i bambini possano essere estremamente fastidiosi, quando non ben educati. In alcuni casi, in definitiva, è meglio un simpatico cagnolino che un infante indisciplinato che urla, corre e strepita. Il cartello è severo, ma giusto.

