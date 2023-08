Lazio, "Vicino Frosinone esiste un borgo segreto con una cascata in centro!": il suggestivo racconto di una TikToker

Lazio, oltre ai soliti borghi, ve n'è uno meno conosciuto e che presenta una particolarità insolita: una cascata nel bel mezzo del suo centro storico: lo racconta una TikToker

Il Lazio è una regione del centro Italia che presenta tanti affascinanti borghi da poter visitare. Ve ne sono alcuni davvero famosi e altri molto meno. Ecco qualcuno di quelli più noti. In primis c'è Civita di Bagnoregio, conosciuto anche come "La Città che Muore": è un' affascinante cittadina situata su un'alta collina di tufo. È collegata al mondo esterno da un lungo ponte pedonale e offre panorami mozzafiato sulla valle sottostante. Un' antica località costruita su un colle di roccia vulcanica è invece Calcata, nota per le sue stradine acciottolate, le case colorate e l'atmosfera artistica. Risulta anche celebre per il suo castello medievale.

Cerveteri è un borgo rinomato per la sua necropoli etrusca, con tombe e monumenti che risalgono all'antica civiltà etrusca, ma anche per il suo centro storico ben conservato. Tivoli non è solo un borgo, ma proprio una città che ospita alcune delle ville più straordinarie d'Italia. La Villa d'Este, con i suoi splendidi giardini e fontane, e la Villa Adriana, residenza dell'imperatore romano Adriano, sono entrambe siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Anagni è un'altra destinazione nota per via del suo ruolo storico e religioso. È stato il luogo di nascita di papa Bonifacio VIII e la sua cattedrale è un esempio impressionante di architettura gotica.

Situato lungo la costa, ci sono anche borghi marinari, come Sperlonga, con strade tortuose, case bianche e una suggestiva spiaggia. Il Museo Archeologico Nazionale qui ospita importanti reperti romani. Bizzarro per il suo Parco dei Mostri, un'opera d'arte rinascimentale con statue bizzarre e misteriose, è poi Bomarzo che offre un'esperienza unica e affascinante. Sermoneta (caratterizzato dal maestoso Castello Caetani, da un'atmosfera autentica e viste panoramiche sulla campagna circostante), Viterbo (noto per le sue sorgenti termali e il quartiere medievale di San Pellegrino ben conservato) e Subiaco (immerso nelle Montagne Simbruini e famoso per il Monastero di San Benedetto e il Monastero di Santa Scolastica, importanti luoghi di spiritualità e cultura) concludono i borghi principali del Lazio. Eppure, ve n'è uno 'segreto', ma molto affascinante.

Lazio, non solo i soliti borghi! "Ce n'è uno sconosciuto con una cascata di 27 metri!": parola di TikToker

Quelli sopracitati sono solo alcuni esempi dei meravigliosi borghi del Lazio. La regione è ricca di tesori nascosti e luoghi affascinanti da scoprire. In particolare, una TikToker nota come eliriccinatravel (@eliriccina_travel) ha recentemente pubblicato un video che mostra una cittadina spettacolare. Ecco le parole che accompagnano il filmato: "C'è un borgo segreto da non perdere in Lazio. L'unico in Italia ad avere una cascata di ben 27 metri nel suo centro storico. Siamo a Isola del Liri, in provincia di Frosinone".

Oltre alla cascata a Isola del Liri ci sono anche altre attrazioni: un Museo Naturalistico "Antonio De Giorgio" (dedicato alla fauna, alla flora e alla geologia dell'area circostante), un centro storico caratterizzato da stradine pittoresche, piazze accoglienti ed edifici storici ben conservati, un ponte romano in pietra che attraversa il fiume Liri e collega l'Isola al resto della città e la Chiesa di San Domenico (esempio di architettura religiosa con influenze gotiche e rinascimentali).

