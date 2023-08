Lamezia Terme, al bar dell'aeroporto compare un cartello tradotto malissimo: "Cassa chiusa" diventa...

Quello di Lamezia Terme è il principale aeroporto della Calabria, insieme a quello di Reggio. In uno dei bar presenti al suo interno, i dipendenti hanno posizionato un cartello per avvisare che la cassa era chiusa. La traduzione, però, può confondere anche un madrelingua inglese.

In Calabria ci sono tre aeroporti civili aperti al traffico commerciale nazionale e internazionale: quello più a Nord è il 'Pitagora' di Crotone; leggermente più a sud, sull'altra costa, c'è lo scalo di Lamezia Terme, mentre all'estremo sud della regione è situato l'aeroporto dello 'Stretto', nel comune di Reggio Calabria. Il più trafficato dei tre, per ampio distacco, è quello di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, anche e soprattutto grazie alla sua posizione al centro della regione.

Secondo dati ufficiali, nel 2022 qui hanno transitato 2 milioni e 622mila passeggeri. Luglio 2023 è stato un mese decisamente positivo per Lamezia Terme, dal momento che il traffico è aumentato del 12% rispetto al mese precedente. Come noto, la Calabria è una delle regioni italiane dal più alto potenziale turistico, che spesso non viene sfruttato. Ha una storia ricchissima, è il 'tacco' dell'Italia e affaccia su entrambi i mari; in generale, è un territorio affascinante sia per gli amanti della natura che della storia. I servizi, però, non sono ancora all'altezza di altre regioni italiane.

All'aeroporto di Lamezia Terme spunta una traduzione... poliziesca

Secondo il rapporto di TrueNumbers, l'Italia è al 26° posto sui 35 paesi europei per livello di conoscenza della lingua inglese tra la popolazione. Da noi, infatti, solo il 19,7% dei giovani diplomati ha una conoscenza alta dell'inglese, dunque di livello C1 o C2 (il massimo). Altrettanto vero che il 43,5% dei diplomati ha almeno un livello B2, dunque medio-alto. Sono pochi coloro in grado di avere una conversazione lunga e complessa in inglese su un argomento qualsiasi, mentre la maggior parte degli italiani ha una conoscenza discreta dell'inglese. Qualcuno che lavora al bar dell'Aeroporto di Lamezia Terme, che sicuramente non ha né il C1 né il C2, non ha perso nemmeno pochi secondi a cercare la traduzione della parola "registratore di cassa". Questo è il risultato:

Ci dispiace dirlo ma "case closed" è traducibile come "caso chiuso" e non "cassa chiusa". In questo caso, era preferibile tradurre con "cash desk closed" oppure "till closed". Non sappiamo se l'errore sia frutto dell'ignoranza o della goliardia. Qualcuno ha davvero pensato di giocare sulla somiglianza tra "cassa" e "caso" per inserire un'espressione poliziesca? Speriamo vivamente di no. Così come speriamo che nei prossimi giorni il cartello "case closed" sparisca dal bancone del bar e venga sostituito con uno corretto. Sicuramente strappa un sorriso a chi lo legge, ma se si vogliono alzare gli standard, è importante anche fornire una traduzione corretta di espressioni così semplici.

